به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رحیم دهقانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در راستای تولید سکوهای دریایی پارس جنوبی طی سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در شرکت صدرا صورت گرفته است.

وی با اشاره به ساخت ۱۰ سکوی دریایی پارس جنوبی در شرکت صدرا بیان کرد: امروز سکوی فاز ۱۴ به عنوان دومین سکوی دریایی پارس جنوبی بارگیری شد تا در محل مورد نظر در میدان پارس جنوبی نصب شود.

مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران از افزایش ۳۶ برابری ارزش سهام شرکت صدرا از زمان آغاز فعالیت قرارگاه خاتم در این شرکت خبر داد و اضافه کرد: ارزش سهام شرکت صدرا از ۴۵۰ ریال به ۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است.

وی از بازسازی تجهیزات سایت کشتی سازی صدرا در بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: با فعالیت سایت کشتی سازی صدرا شاهد افزایش قابل توجهی در اشتغال در این شرکت خواهیم بود.

دهقانی با بیان اینکه شرکت صدرا پتانسیل اشتغال برای ۲۰ هزار نفر را دارد، ادامه داد: در صورتی که سفارش‌های کار برای این شرکت ثبت شود می‌توان به تحقق سقف اشتغال در این شرکت امیدوار بود.

وی با اشاره به تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی برای ساخت کشتی و شناورها تصریح کرد: باید تلاش شود تا نیازهای کشور به ساخت شناورهای مختلف در داخل و توسط متخصصان داخلی تولید شود.

مدیر منطقه جنوب شرکت صدرا نیز گفت: سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی داری دو هزار و ۶۰۰ تن وزن خالص است که پس از نصب با احتساب متعلقات آن به پنج هزار و ۵۰۰ تن می رسد.

علی زارعی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ۱۲ میلیون نفر کار بدون حادثه انجام شده است، خاطرنشان کرد: شرکت صدرا کار ساخت ۱۰ سکوی طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی را عهده دار شده که امروز سکوی فاز ۱۴ به عنوان دومین سکو از این شمار بارگیری شد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شرکت صدرا در اجرای پروژه‌های شاخص حوزه نفت و گاز افزود: با اجرا و تکمیل این طرح‌ها شعار «ما می‌توانیم» محقق شده است و در آینده نیز شاهد کارهای بزرگ دیگری خواهیم بود.