رایزنی «بوگدانوف» و سفیر اردن درباره بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «امجد العضایله» سفیر اردن در مسکو در جریان دیدار با «میخاییل بوگدانوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در خصوص همکاری های مشترک میان دو کشور در خصوص حمایت از ثبات سوریه رایزنی کرد.

دو طرف هم چنین در خصوص تضمین روند بازگشت امن آوارگان سوری به کشورشان بحث و تبادل نظر کردند.

آنها درباره نقش روسیه در حمایت از مسأله فلسطین و تلاش های اردن برای جلب حمایت بین المللی از آژانس «آنروا» که در راستای خدمت رسانی به آوارگان فلسطینی فعالیت می کند رایزنی کردند.

اخیرا آمریکا از قطع کمک های مالی خود به آژانس آنروا خبر داده است.