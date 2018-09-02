تاکنون ۳هزار میلیارد برای خط۶ هزینه شده/پیشرفت این خط ۵۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای خرید ۶ هزینه شده که با هزینه تملک و ... نزدیک به سه هزار میلیارد تومان است اما با وجود این هزینه ها هیچ بخشی از این خط به بهره برداری نرسیده است.

وی با بیان اینکه من در بازدید اخیر خط ۶ نه جلسه را ترک کردم و نه قهر کردم بلکه تذکر جدی به پیمانکاران داده ام گفت: اعتراض من به بودجه پروژه، مشاوران و پیمانکارانی بود که با وجود این هزینه ها هیچ بخشی از این خط را آماده بهره برداری نکردند و به نظر می آید ایستگاه امام حسین نیز در زمان اعلام شده آماده بهره برداری نباشد و تنها ۴ ایستگاه را بتوانند آماده سازی کنند.

هاشمی با رد پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه خط ۶ مترو گفت: این خط در بخش سویل که شامل تونل، ایستگاه ها و هواکش و پایانه ها می شود به نظر ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. هواکش ها تکمیل نیست برخی از ایستگاه ها پایانه ندارد و پارکینگ نیز ساخته نشده. در بخش تجهیزات نیز ۵ تا ۶ درصد پیشرفت وجود داشته بنابراین به نظر می آید پروژه حدود ۵۰ درصد در مجموع پیشرفت کرده و چهار ایستگاه آن می تواند در زمان وعده داده شده به بهره برداری برسد.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: ابتدا و انتهای خط ۶ از بخش میانی آن تکمیل تر است. در زمانی به سرعت برای تکمیل خط ۶ به این خط پول تزریق میشده و اگر خاطرتان باشد شهردار اسبق تهران زمانی که خط ۷ را بهره برداری می کرد اعلام کرد خط ۶ را نیز ۶ مرداد به بهره برداری می رساند آن زمان با سرعت به این خط پول داده شد اما همان موقع نیز این پول ها در خط پخش شد و من این موضوع را در این بازدید به خاطر تجربه ای که دارم فهمیدم.

هاشمی به شوخی گفت: اما کسانی که در حال گزارش دهی بودند از بی تجربگی شهردار در این حوزه استفاده کرده و قصد داشتند ما را سرکار بگذارند.

وی ادامه داد: باید با این اعتبارات ماهی یک ایستگاه به بهره برداری برسد و ما اعتبارات خود را اولویت بندی کنیم.