به گزارش خبرنگار مهر، موسسه عصر انسان‌شناسی ایرانیان و انتشارات فرهامه به زودی و طی روزهای آتی ترجمه مجموعه‌کتاب‌های دانشنامه ایرانیکا را منتشر و عرضه خواهند کرد.

ترجمه عناوین مورد اشاره توسط پیمان متین انجام شده است. این پژوهشگر کار ترجمه مداخل بلند دانشنامه ایرانیکا را ۱۸ سال پیش آغاز کرد و این کار در قالب ترجمه‌های گروهی و فردی با نظارت احسان یارشاطر کلید خورد. بین ۱۸ عنوان گزیده‌شده برای ترجمه توسط یارشاطر، ایرج افشار و پیمان متین ۵ جلد آن توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید.

ترجمه و چاپ باقی عناوین هم توسط برخی پژوهشگران به ویژه ایرج افشار پی گرفته شد.

انتشارات فرهامه در نظر دارد، ۲۰ عنوان دیگر از مجموعه مذکور را به مرور چاپ کند که در فاز اول، ۶ مجلد آن عرضه خواهد شد.

عناوین سری نخست که از ترجمه این دانشنامه توسط موسسه عصر انسان‌شناسی ایرانیان و انتشارات فرهامه چاپ می‌شود، به این ترتیب است: نوروز، هخامنشیان، گاه‌شماری و جشن‌های ایرانی، تاریخ ایران در یک نگاه، تخت‌جمشید و پاسارگاد، زن و زناشویی در ایران باستان.

این عناوین به زودی منتشر و عرضه خواهند شد.