«فرهنگ و فاجعه» چاپ شد/انتقاد از دانشگاهیان در مواجهه با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرهنگ و فاجعه(جستارهای انسانشناختی درباره مصیبتهای جمعی در ایران)» اثر نعمتالله فاضلی بهتازگی توسط انتشارات فرهامه منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب مجموعهای از گفتارها و پژوهشهای جامعهشناسانه و انسانشناسانه نعمتالله فاضلی است که بهصورت تحلیلیتفسیری نوشته شدهاند و به مهمترین مصیبتها و فجایع طبیعی در ایران اختصاص دارند. نویسنده در اینکتاب، فجایع موردنظر را در زمینههای فرهنگی بررسی کرده است.
فاضلی در دیباچه کتاب، چگونگی گردآوری مطالب آن را توضیح داده و در درآمد ایناثر نیز مقالهای پژوهشی آورده که در آن به فهم فاجعه و مطالعات آکادمیک فاجعهشناسی در دانشگاههای دنیا اشاره کرده است. در ایندرآمد است که فاضلی ضرورت شکلگیری مطالعات مربوط به فاجعه را در ایران تبیین کرده است. حدود نیمی از مطالب کتاب به سیل و زلزله بهعنوان پربسامدترین مصیبتهای جمعی در ایران، اختصاص دارد. بهاینترتیب به فجایعی چون زلزلههای رودبار و منجیل، بم و زلزله اخیر کرمانشاه پرداخته شده و بحثهای مردمشناسانه در اینزمینه مطرح شدهاند؛ همچنین شیوههای مثبت و منفی مدیریت بحران ایناتفاقات.
پس از درآمد، ۳ بخش اصلی کتاب شروع میشود که هربخش، جستارهای مختلفی را در خود جا داده است. «سیل و زلزله به مثابه مساله فرهنگی» عنوان اولینبخش کتاب است که ۴ جستار را شامل میشود. بخش دوم هم به بحران و ترومای فرهنگی حاصل از بیماری پاندومیک کرونا اختصاص دارد که جستارهای پنجم تا هفدهم کتاب را در بر میگیرد. فاضلی در تحلیل وقایع کرونایی با دیدگاهی تفسیری، تمامی شرایط و محدودیتهای ایجادشده توسط بحران کرونا را مورد تحلیل فرهنگی قرار داده است.
جستارهای ۱۸ تا ۲۱ هم در بخش سوم کتاب قرار دارند. اینبخش کتاب «علم و دانشگاه در بحران اپیدمی» نام دارد و نویسنده در آن، نقش و جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان، سودمندی یا ناسودمندی علوم انسانی را در جریان همهگیری کرونا و بیماریهای مشابه بررسی شدهاند. فاضلی در اینبخش کتاب از ایستایی و ناکارآمدی دانشگاه و حوزه علوم انسانی در شرایط بحرانی امروز انتقاد کرده و بر ضرورت بازاندیشی و تغییر مسیر به سمت کیفیشدن آموزش عالی و کاربردی تاکید کرده است.
اینکتاب با ۲۴۰ صفحه و قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.
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