به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری با حضور در مرکز نظارت همگانی بازرسی کل ناجا ۱۹۷ و در ارتباط مستقیم از طریق ویدئو کنفرانس با شهروندان ایلام بر تاثیر مثبت ایجاد اشتغال پایدار بر ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد.

سردار اشتری با اشاره به فعالیت بازارچه‌های مرزی گفت: بازارچه‌های مرزی طبق قوانین و مقرراتی که وجود دارد حتما باید به کار خود ادامه دهد و منبع درامدی برای مردم باشد.

سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در ارتباط ویدئویی با استان ایلام با بیان اینکه استان‌ اسلام جز استان های خوب است، اظهار داشت: خوشبختانه به دلیل همکاران سخت کوش و همکاری مردم امروز در استان ایلام مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: مردم شهیدپرور ایلام هموراه همچون زمان دفاع مقدس ثابت کردند پای اعتقادات خود و میهن خود هستند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه مردم ایلام در دو دهه اخیر و همزمانی با راهپیمایی اربعین حسینی نشان دادند فداکار و مهمان نواز هستند، اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر با همکاری مردم و نیروی انتظامی امنیت برای تردد زائرین اربعین حسینی به خوبی برقرار شده است.

سردار اشتری در خصوص زیرساخت‌های جاده‌ای استان ایلام خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر فعالیت‌های خوبی در جهت ساخت زیر ساخت‌های استان ایلام صورت گرفته است و نیروی انتظامی به ۸۰ درصد از تعهدات خود عمل کرده است و مابقی هم تا پایان سال انجام خواهد شد.

سردار اشتری با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود در راهپیمایی اربعین حسینی ۲ میلیون زائر از مرزهای کشور تردد کنند، افزود: امیدواریم با همکاری مردم و مسئولین استان‌های ایلام و خوزستان و در صورت بازگشایی مرز خسروی در کرمانشاه بتوانیم شرایط خوبی برای تردد زائرین برقرار کنیم.

وی ادامه داد: تقویت پلیس راه و راهور ناجا در دستور کار ما قرار دارد؛ همچنین موارد مورد نیاز به مسئولان استانی و کشوری منعکس شده و پیگیری خواهد شد.

سردار اشتری در خصوص معیشت کارکنان ناجا گفت: باتوجه به حجم و وسعت ماموریت‌های ناحا ما امروز شرمنده کارکنان و خانواده‌های آن‌ها هستیم اما در این خصوص برنامه‌هایی تهیه شده که در اینده اطلاع رسانی خواهد شد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه ما نمی‌گذاریم به همکاران هتک حرمت کند، گفت: اگر کسی حین ماموریت به مامورین ما هتاکی کند به شدت برخورد خواهیم کرد و ماموران ما هوشمندانه به کار خود ادامه دهند.

سردار اشتری در خصوص بازارچه های مرزی افزد: بازارچه‌های مرزی طبق قوانین و مقرراتی که وجود دارد حتما باید به کار خود ادامه دهد و منبع درامدی برای مردم باشد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه استان ایلام به دلیل عقب‌ افتادگی‌هایی که وجود دارد نیاز به کار مضاعف دارد، افزود: استان ایلام در اولویت ناجا در مسائل پشتیبانی و تقویت تجهیزات است؛ خوشبختانه امروز نقاط حادثه خیز ایلام مشخص شده و به وزارت راه اعلام شده که بخشی از آن‌ها برطرف شده است و پیگیر هستیم تا نقاط حادثه خیز در استان ایلام بر طرف شود.

وی افزود: در استان ایلام به خاطر عقب افتادگی که وجود دارد یک کار مضاعفی باید صورت گیرد، البته از چند سال گذشته کار شروع شده و به جهت تردد زائران از مرز مهران و استان ایلام زائران زیادی تردد دارند و باید از نظر تجهیزات ارتقا انجام شود. امروز خوشبختانه جاده های استان ایلام مجهز به دوربین شدند و امیدورایم در کنترل هوشمند تردد بتوانیم ارتقا در مسیرها استان ایلام داشته باشیم. نقاط حادثه خیز در استان مشخص شده و به وزارت راه منعکس شده بخشی برطرف شده و حضوری چندین بار اعلام شده تا نقاط حادثه خیز بر طرف شود.