۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۲۶

هدر نائورت:

آمریکا و ترکیه نبرد «ادلب» را غیرقابل‌قبول می‎دانند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی است وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در تماس تلفنی، نبرد احتمالی ادلب را غیرقابل‌پذیرش عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود درباره نبرد ادلب و «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی دربند دولت آنکارا، رایزنی کرد.

در همین راستا، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: طرفین توافق کردند حمله مورد انتظار دولت دمشق به ادلب غیرقابل قبول و به‌ منزله افزایش بی‌ملاحظه درگیریها است.

طرفین همچنین درباره تداوم رایزنی‌ها برای حل مسئله برانسون توافق کردند.

به گزارش مهر، با افزایش آمادگی ارتش سوریه برای آزادی ادلب که آخرین پناهگاه تروریست‌ها است، رایزنی و سفر دیپلمات‌های غربی به منطقه افزایش یافته تا آنجاکه «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان امروز راهی ترکیه است و «ژان ایو لودریان» وزیرخارجه فرانسه نیز دیروز به امارات رفت.

کد خبر 4394537
مریم خرمایی

    • حی US ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
      مگر حضور نیروهای نظامی شما در سوریه قانونی است؟ مگر اقدامات شما در سوریه قانونی است؟ اسد حق دارد برای آزادی کشورش از زیر چکمه تروریستهای تحت حمایتتان وارد عمل شود. اگر اینگونه است پس اقدامات اردوغان هم علیه مخالفان غیرقانونی است

