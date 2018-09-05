به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود درباره نبرد ادلب و «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی دربند دولت آنکارا، رایزنی کرد.

در همین‌ راستا، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: طرفین توافق کردند حمله مورد انتظار دولت دمشق به ادلب غیرقابل قبول و به‌ منزله افزایش بی‌ملاحظه درگیری‌ها است.

طرفین همچنین درباره تداوم رایزنی‌ها برای حل مسئله برانسون توافق کردند.

به گزارش مهر، با افزایش آمادگی ارتش سوریه برای آزادی ادلب که آخرین پناهگاه تروریست‌ها است، رایزنی و سفر دیپلمات‌های غربی به منطقه افزایش یافته تا آنجاکه «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان امروز راهی ترکیه است و «ژان ایو لودریان» وزیرخارجه فرانسه نیز دیروز به امارات رفت.