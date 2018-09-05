امید شفر به شکسته شدن طلسم این بازیکنان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی برای ادامه مسابقات لیگ برتر و دیدار برگشت مقابل السد آماده می‌شود که شفر به درستی به عدم هماهنگی لازم بین بازیکنان جدید و قدیم تیمش اشاره کرد. این ناهماهنگی به خصوص در خط حمله استقلال بیشتر از سایر خطوط به چشم می‌خورد.

شفر فصل گذشته در خط حمله تیمش بازیکنانی مثل تیام، قربانی و انصاری را داشت که همه آنها از این تیم جدا شدند و به جای آنها الحاجی گرو، روح الله قربانی و مرتضی تبریزی جذب شدند. سه مهاجم جدید که هنوز آنطور که باید و شاید هماهنگ نشده و با فضای استقلال آشنا نیستند.

آبی پوشان در این فصل ۶ بازی انجام داده‌اند که طی این دیدارها تنها ۶ بار موفق به گلزنی شده‌اند و تنها یک گل از این شش گل توسط مرتضی تبریزی، یکی از بازیکنان خط حمله به ثمر رسیده و هنوز پای دیگر مهاجمان این تیم به گل باز نشده است.

شفر بسیار امیدوار است در روزهای پیش رو با شکسته شدن طلسم گل نزنی مهاجمان تیمش بتواند روزهای خوب را برای این تیم رقم بزند. تعطیلات بلند مدت بین بازی السد و نفت مسجد سلیمان توفیق اجباری بود که نصیب شفر و تیمش شد تا با استفاده از آن بتواند نقاط ضعف تیمش از جمله گل نزدن مهاجمانش را ترمیم نموده و با اطمینان بیشتری برای دیدار با السد آماده شود.

اولین بازی استقلال پس از تعطیلات بلند مدت دیدار هفته ششم این تیم در لیگ برتر مقابل نفت مسجد سلیمان است که این دیدار از ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۲۲ شهریور در مسجد سلیمان برگزار می‌شود.