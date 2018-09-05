معاونت های دانشجویی دانشگاهها سازمان خدمات دانشجویی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی صبح امروز در دومین روز از گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با اشاره به ساختارهای معاونت دانشجویی دانشگاهها گفت: بحث ارتقاء معاونت دانشجویی به مرکز خدمات دانشجویی مطرح شده است. این کار در سه فاز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در فاز اول اختیارات معاونت دانشجویی ارتقا خواهد یافت و آنها مستقل تر عمل کرده و منابع مربوط به خود را راحت تر بدست می آورند و در واقع هویت معاونت دانشجویی قوی تر می شود. در سال تحصیلی جدید هم می توان این کار را شروع کرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در مرحله دوم به سمت سازمانها و مراکز خدمات دانشجویی حرکت می کنیم تا این مرکز ساختاری مستقل ولی وابسته به دانشگاه داشته باشد. از طرفی سازمان برنامه باید همکاری کرده و یک ردیف مستقل برای این مرکز اختصاص دهد.

صدیقی با اشاره به فاز سوم ساختار معاونت های دانشجویی دانشگاهها افزود: در این فاز بحث هدفمند کردن یارانه ها مطرح است. سازمان برنامه موظف است علاوه بر یارانه ها، اعتباراتی را در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد که به تدریج بین دانشگاهها توزیع شود.

وی خاطرنشان کرد: رستوران های مکمل باید گسترش یابند و تنوع بخشی غذا باید به صورت جدی پیگیری شود. دانشگاههایی که به این سمت حرکت نکرده اند از برنامه عقب مانده اند. یکی از منابعی که ما به وسیله آن به دانشگاهها کمک می کنیم همین رستوران های مکمل خواهد بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان یادآور شد: بنای ما اصلا درآمدزایی از رستوران های مکمل نیست بلکه دانشگاهها باید کمک کنند که قیمت غذا در این رستوران ها کاهش یابد.

صدیقی به تامین مواد غذایی در شروع سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور از حدود یک ماه پیش این بحث پیگیری شده است از طرفی نیز ما نمی خواهیم تصدی گری انجام داده و مواد غذایی را خریده و تقسیم کنیم. از طرفی معاونان دانشجویی باید به سمت منابع اصلی هدایت شوند و در این راستا با ستاد تنظیم بازار نیز صحبت هایی کرده ایم.

معاون وزیر علوم به بحث تربیت بدنی در حوزه دانشجویی اشاره کرد و گفت: فعالیت های خوبی در این زمینه صورت گرفته، رتبه بندی سالن های ورزشی پیگیری می‌شود، طرح زمین چمن مصنوعی و در کنار بحث اتاق سلامت پیگیری می‌شود و در حال حاضر ۲۰ دانشگاه درخواست خود را برای ایجاد زمین چمن مصنوعی ارائه داده اند.

وی در ادامه به فاز سوم طرح سیمای اجتماعی زندگی دانشجویی اشاره کرد و افزود: این طرح از اواخر سال گذشته آغاز شده است، نتایج آن آماده شده، دانشگاهها می توانند از نتایج آن برای برنامه ریزی بهتر در حوزه دانشجویی استفاده کنند. همچنین باید دانشگاهها از کانون های همیار دفاتر مشاوره حمایت کنند. این کانون ها رشد خوبی داشته، در حال حاضر ۳۵۶ کانون همیار دفاتر مشاوره با حضور بیش از ۱۴ هزار دانشجو فعال است و پتانسیل خوبی برای رابط بودن بین مرکز مشاوره و دانشجویان است.

صدیقی همچنین به شوراهای صنفی و ارتباط بیشتر با این تشکل دانشجویی توسط معاونین دانشجویی اشاره و تصریح کرد: تا جایی که می توانیم به نیازهایی که از سوی این شوراها ارائه می‌شود، توجه و به آن پاسخ می دهیم، در جایی که با محدودیت مواجه می شویم باید به آنها توضیح دهیم و بخواهیم این همیاری و همکاری ادامه یابد. در حال حاضر در برخی از دانشگاهها این شوراهای صنفی تشکیل نشده، آئین نامه شوراهای صنفی در کمیسیون آئین نامه ها در حال اصلاح است.

رئیس سازمان امور دانشجویان به بحث اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویی اشاره کرد و گفت: شورای صنفی درون دانشگاهی بوده و مسائل دانشگاهها با یکدیگر متفاوت است. برخی مسائل مانند سنوات وجود دارد که به صورت مشترک است. عمده کار این تشکل ها، درون دانشگاهی است.

صدیقی تاکید کرد: ما ورود شوراهای صنفی به مسائل آموزشی را که از شئون آکادمیک دانشگاه است را مجاز نمی دانیم و خواستار این هستیم که شوراهای صنفی در بخش خدمات آموزشی دانشجویان مشارکت کنند.

وی افزود: اصرار به حضور شوراهای صنفی داریم و امیدواریم از این پتانسیل دانشگاهها به خوبی استفاده کنند. متاسفانه برخی از دانشگاهها نتوانسته اند از این پتانسیل به خوبی استفاده کنند.

صدیقی به ارتقا سطح خوابگاهها اشاره کرد و بیان داشت: تا پایان امسال باید ۲۰۰ خوابگاه ۳ و ۴ به سطح بالاتر ارتقا یابد و ما تلاش می کنیم خوابگاههایی که ارتقا یافته به وضعیت قبل باز نگردد.

وی به شرایط اقتصادی جامعه اشاره کرد و افزود: در این شرایط اقتصادی و شرایط خاصی که وجود دارد دانشجویان هستند که مشکلات اقتصادی دارند و با توجه به اینکه عزتمند هستند این موضوع را نشان نمی دهند، شما باید بیشتر فکر کرده، دانشجویانی که در تامین اجاره بها خوابگاه و غذا مشکل داشته باشند شناسایی کرده و مشکلات آنها را پیگیری کنید.

صدیقی در ادامه به تشکیل ستاد پیگیری در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: دانشگاهها می توانند این ستاد را راه اندازی کرده و مشکلات خدمات رفاهی را پیگیری کنند.