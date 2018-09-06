«بدلکار» در نهمین جشنواره «جاگران» /بدلی که قهرمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث صمدی طاری کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی «بدلکار» گفت: مراحل ساخت پروژه فیلم «بدلکار» از ایده تا تولید نزدیک به ۲ سال طول کشیده است. موضوع فیلم «بدلکار» با زمان ۹۲ دقیقه به زندگی بدلکاری بازنشسته می پردازد که زندگی اش در آستانه تحولی بزرگ قرار می گیرد و بدلکاری که همواره بدل یک قهرمان بوده، خود به یک قهرمان تبدیل می شود.

وی افزود: «بدلکار» فیلمی است که در بستر سینما اتفاق می افتد اما در واقع داستانی درباره زندگی، انسانیت و تقدیر است.

کاظم هژیر آزاد، محمد ساربان، علیرضا جعفری، آرزو افشار، رضا زنده جاه، محمد مطهری پور، احمدرضا موسوی، امید شوندی، رضا زارع، اشکان مختاری و علی اصغر توکلی بازیگران اصلی فیلم «بدلکار» هستند.

جشنواره فیلم «جاگران» یکی از چهار جشنواره معتبر کشور هندوستان است و به مدت ۳ ماه در ۱۸ شهر هند برگزار می‌شود و بیش از ۴۰۰ فیلم در این کشور اکران خواهد شد. همچنین امسال با تمرکز بر سینمای ایران ۸ فیلم ایرانی دیگر نیز در این جشنواره حضور دارند که از ۸ تیر ماه در محل «سری فورت» سالن همایش‌های وزارت ارتباطات و اطلاع‌رسانی هند آغاز به کار کرده است.

سایر عوامل اصلی فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: کیومرث صمدی طاری، مجری طرح: علی مردمی، مدیر تولید: رضا زنده جاه، دستیار یک و برنامه ریز: خسرو پرویز ابراهیمی، بازنویسی فیلمنامه: کیومرث صمدی طاری، احمدرضا موسوی، مدیر فیلمبرداری: فرهاد طالبی نژاد، دستیار یک فیلمبردار: امید کیانی، دستیار ۲: حمید نجفی، طراح صحنه و لباس: علی عباسی، دستیار صحنه: بهرام برخورداری، طراح گریم: رحیم مهدی خانی، مجری گریم آقایان: محمد بهل گردی، مجری گریم خانم ها: کتایون عزیزی، مدیر صدابرداری: علی علوی، دستیار صدا: امین جعفری، منشی صحنه: مریم نورچه ای، دستیاران کارگردان: محمد جواد سجادیان، ژیلا محمدخانی، عکاس: مصطفی ثقفی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، مدیر تدارکات: علی اصغر توکلی، دستیار تدارکات: علی اکبر رستمی.