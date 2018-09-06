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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۲۸

با داستانی درباره زندگی و انسانیت؛

«بدلکار» در نهمین جشنواره «جاگران» /بدلی که قهرمان می شود

«بدلکار» در نهمین جشنواره «جاگران» /بدلی که قهرمان می شود

«بدلکار» به کارگردانی کیومرث صمدی طاری در بخش رقابتی نهمین جشنواره فیلم «جاگران» هند نمایش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث صمدی طاری کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی «بدلکار» گفت: مراحل ساخت پروژه فیلم «بدلکار» از ایده تا تولید نزدیک به ۲ سال طول کشیده است. موضوع فیلم «بدلکار» با زمان ۹۲ دقیقه به زندگی بدلکاری بازنشسته می پردازد که زندگی اش در آستانه تحولی بزرگ قرار می گیرد و بدلکاری که همواره بدل یک قهرمان بوده، خود به یک قهرمان تبدیل می شود.

وی افزود: «بدلکار» فیلمی است که در بستر سینما اتفاق می افتد اما در واقع داستانی درباره زندگی، انسانیت و تقدیر است.

کاظم هژیر آزاد، محمد ساربان، علیرضا جعفری، آرزو افشار، رضا زنده جاه، محمد مطهری پور، احمدرضا موسوی، امید شوندی، رضا زارع، اشکان مختاری و علی اصغر توکلی بازیگران اصلی فیلم «بدلکار» هستند.

جشنواره فیلم «جاگران» یکی از چهار جشنواره معتبر کشور هندوستان است و به مدت ۳ ماه در ۱۸ شهر هند برگزار می‌شود و بیش از ۴۰۰ فیلم در این کشور اکران خواهد شد. همچنین امسال با تمرکز بر سینمای ایران ۸ فیلم ایرانی دیگر نیز در این جشنواره حضور دارند که از ۸ تیر ماه در محل «سری فورت» سالن همایش‌های وزارت ارتباطات و اطلاع‌رسانی هند آغاز به کار کرده است.

سایر عوامل اصلی فیلم عبارتند از  نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: کیومرث صمدی طاری، مجری طرح: علی مردمی،  مدیر تولید: رضا زنده جاه، دستیار یک و برنامه ریز: خسرو پرویز ابراهیمی، بازنویسی فیلمنامه: کیومرث صمدی طاری، احمدرضا موسوی، مدیر فیلمبرداری: فرهاد طالبی نژاد، دستیار یک فیلمبردار: امید کیانی، دستیار ۲: حمید نجفی، طراح صحنه و لباس: علی عباسی، دستیار صحنه: بهرام برخورداری، طراح گریم: رحیم مهدی خانی، مجری گریم آقایان: محمد بهل گردی، مجری گریم خانم ها: کتایون عزیزی، مدیر صدابرداری: علی علوی، دستیار صدا: امین جعفری، منشی صحنه: مریم نورچه ای، دستیاران  کارگردان: محمد جواد سجادیان، ژیلا محمدخانی، عکاس: مصطفی ثقفی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، مدیر تدارکات: علی اصغر توکلی، دستیار تدارکات: علی اکبر رستمی.

کد مطلب 4395131

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