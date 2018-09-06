به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، طرح «تابستانه کتاب ۹۷» با شعار (دانش گستری با حمایت از تالیف ایرانی) با مشارکت ۷۱۵ کتابفروشی از۳۱ استان کشور از ۳۰ مردادماه تا ۵ شهریور در تهران و تا ۸ شهریور در سایر شهرها برگزار شد. در این طرح ۲۵۸ هزار و ۷۸۲ نسخه کتاب در سراسر کشور به فروش رسید.
کتابهای «رهش» نوشته رضا امیرخانی از انتشارات افق، «یک عاشقانهی آرام» نوشته نادر ابراهیمی از انتشارات روزبهان، «مستند ضدصهیونیزمی-تکفیری حیفا» نوشته محمد رضا حداد پور جهرمی از دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)، «سلام بر ابراهیم: زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیمهادی» نوشته گروه فرهنگی شهید ابراهیمهادی از انتشارات شهید ابراهیمهادی، «علی (ع) از زبان علی (ع) : زندگی و زمانه امیرالمومنین (ع) از زبان خودش» نوشته محمد محمدیان از دفتر نشر معارف، «چهل نامهی کوتاه به همسرم» نوشته نادر ابراهیمی از نشر روزبهان، «سمفونی مردگان» نوشته عباس معروفی از انتشارات ققنوس، «چشمهایش» نوشته بزرگ علوی از موسسه انتشارات نگاه، «جای خالی سلوچ» نوشته محمود دولتآبادی از نشر چشمه، «قهوهی سرد آقای نویسنده» نوشته روزبه معین از انتشارات نیماژ، «طریق بسمل شدن» نوشته محمود دولت آبادی از انتشارات چشمه، «سال بلوا» نوشته عباس معروفی از انتشارات ققنوس، «پاییز فصل آخر سال است» نوشته نسیم مرعشی از انتشارات چشمه، «چراغها را من خاموش میکنم» نوشته زویا پیرزاد از نشر مرکز، «من او» نوشته رضا امیر خانی از انتشارات افق، «لطفا گوسفند نباشید»! به اهتمام محمود نامنی از نشر نامن، «سلام بر ابراهیم: ادامه زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیمهادی» از انتشارات شهید ابراهیمهادی، «سو و شون» نوشته سیمین دانشور از انتشارات خوارزمی، «مثل خون در رگهای من: نامههای احمد شاملو به آیدا» نوشته احمد شاملو از نشر چشمه، «سیگار شکلاتی» نوشته هما پوراصفهانی از نشر سخن، در صدر پرفروش ترین کتابهای تالیفی عمومی طرح تابستانه کتاب ۹۷ قرار گرفتهاند.
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