به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن در سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران در سه ماهه اول سال ۹۷ (بهار امسال)، ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سه ماهه قبل از آن (زمستان ۹۶) ۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۶)، معادل ۳۶ درصد افزایش یافته است.

نرخ رشد قیمت مسکن و مقایسه آن با تورم عمومی

با این حال رکورد بیشترین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال، در اختیار منطقه ۱ تهران با متری ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کمترین نرخ میانگین قیمت مسکن در فصل گذشته (بهار ۹۷) در اختیار منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان قرار داشت؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، ۱۰.۴ درصد اعلام شده بود.

مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی نشان می دهد که این شاخص (نرخ رشد قیمت مسکن) از سال ۹۲ تا ۹۵ همواره از تورم عمومی عقب‌تر بوده است؛ به نحوی که در سال ۹۵ این دو شاخص به یکدیگر نزدیک شدند؛ اما از سال ۹۶، نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی پیشی می گیرد که در نهایت، در بهار امسال بین این دو شاخص شکاف گسترده تری به وجود می آید.

در بهار امسال، بیشترین نرخ رشد افزایش مسکن در شهر تهران به منطقه ۵ با ۵۴.۸ درصد و کمترین نرخ رشد قیمت مسکن نیز، به منطقه ۱۶ با ۱۶درصد تعلق دارد.

در سه ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی نسبت به زمستان سال گذشته (فصل قبل از آن) ۲۸ درصد و نسبت به سه ماهه ابتدایی سال قبل از آن، ۵.۵ درصد رشد داشته است. در بهار ۹۷، ۳۹ هزار و ۹۸۰ فقره معامله واحد مسکونی به ثبت رسید.

فراوانی معاملات مسکن بهار امسال بر اساس قیمت، متراژ و سن بنا

بنا به اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۵۷ درصد معاملات انجام شده به واحدهای با عمر کمتر از ۱۰ سال و حدود ۴۵ درصد به واحدهای بین متری ۲ تا ۵ میلیون تومان تعلق دارد. ۷۴ درصد معاملات هم به واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰ متر مربع مربوط می شود.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد معاملات مسکن به واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با ۳۸.۶ درصد و کمترین حجم معاملات مسکن به واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال با ۱۱.۷ درصد اختصاص دارد.

از نظر قیمتی نیز واحدهای مسکونی واقع در بازه قیمتی متری ۳ تا ۴ میلیون تومان با ۱۷.۲ درصد پُرمتقاضی ترین واحدها و خانه های واقع در بازه قیمتی زیر متری ۲ میلیون تومان، با فراوانی ۱.۶ درصد کم‌استقبال‌ترین واحدهای مورد معامله در فصل اول سال جاری بودند.

از نظر متراژ نیز آپارتمان های مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۸۰ متر مربعی با فراوانی ۲۸.۳ درصد بیشترین میزان تقاضای خرید و واحدهای واقع در بازه متراژی ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربعی هم کمترین میزان استقبال خریداران مسکن را در اختیار داشتند.

از دیگر ویژگی های معاملات مسکن در بهار سال جاری، تعلق داشتن بیش از ۵۰ درصد کل خرید و فروش ها به واحدهای زیر ۴۰۰ میلیون تومانی است.

اقبال به ساخت و سازهای جدید

همچنین در بهار امسال تعداد پروانه های ساختمانی صادره با رشد مناسبی روبه رو شد و به رقم ۱۹ هزار و ۶۰۰ پروانه ساخت و ساز رسید که نسبت به بهار سال گذشته حدود ۳۱.۴ درصد رشد داشته است؛ اما نسبت به فصل قبل از آن (زمستان ۹۶) که بیش از ۲۱ هزار پروانه ساختمانی صادر شد، رشد منفی ۶.۳ درصدی را تجربه کرد.

مقایسه سودهای حاصله از سرمایه گذاری در مسکن با سکه، ارز و سهام

مقایسه بازارهای رقیب با بازار مسکن در کنار تورم عمومی نشان می دهد سود حاصل از سرمایه گذاری در همه بازارها اعم از مسکن، بورس، سکه و ارز از تورم عمومی پیشی گرفته است.

با این حال بازار مسکن کم سود ده ترین بازار میان رقبای خود است که جدول زیر شامل مقایسه نرخ رشد بازارهای موازی شامل نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه، ارز و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران به خوبی این تفاوت را نشان می دهد: