ادامه فعالیت های هسته ای در پیشرفته ترین سطوح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، بهروز کمالوندی در گفتگویی با تایید سخنان حجت الاسلام ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در زمینه آغاز بکار آزمایشگاه مرجع ملی «خلاء» و افزایش توان علمی ایران در فعالیت‌های مجدد هسته‌ای در صورت خروج طرف مقابل از برجام تاکید کرد: در شرایطی هستیم که به مراتب پیشرفته‌تر از زمان پذیرش برجام است و هیچگاه در صورت خروج طرف مقابل از برجام به سطح گذشته فعالیت‌های هسته‌ای باز نخواهیم گشت بلکه سطوح پیشرفته تری را پیشرو داریم.

وی افزود: تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در محل ساخت آزمایشگاه مرجع ملی خلاء با واقعیت‌ها و امکانات از نزدیک آشنا شدند و خوشحالیم که آنان نیز معتقدند که سازمان انرژی اتمی در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش‌های موثری را انجام داده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: حرکت کشور در زمینه فناوری‌های هسته‌ای با شتاب مطلوبی به پیش می‌رود.