اقدامات آمریکا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: روند فزاینده یکجانه گرائی، سیاست های مداخله جویانه و اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری باهدف پیشبرد اهداف سیاست خارجی، تهدیدی علیه ارتقاء صلح و امنیت در سطح بین المللی و منطقه ای است.

غلامعلی خوشرو در نشست عالیرتبه ای که تحت عنوان "ارتقاء فرهنگ صلح" در محل مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد گفت: سیاست های مداخله جویانه، اقدامات نظامی علیه کشورهای مستقل، تقویت تروریسم و خشونت گرائی در جهان و بویژه در خاورمیانه از تاثیرات سیاستهای یکجانبه، مداخله گرایانه و کوته بینی آمریکاست.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل ادامه داد: تلاش مذبوحانه برای مشروعیت بخشیدن به ادامه اشغال سرزمین مردم فلسطین از طریق نفی واقعیت های تاریخی از جمله منشاء بحران های خاورمیانه است و به تحقق صلح صدمه جدی میزند. ایجاد القاعده، حمله نظامی به عراق و افغانستان، حمایت از گروهای تروریستی تکفیری توسط عمال منطقه ای که موجب تقویت داعش گردید از جمله چالش های جدی است که باید به فوریت به آن پرداخت.

وی در پاسخ به نماینده عربستان که جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت از تروریزم نمود گفت: عربستان جبهه النصره، داعش و دیگر گروهای تروریستی، افراطی و تکفیری را تسلیح و حمایت نظامی نمود و بموازات آن کودکان بی گناه در یمن را بمباران کرد که اینگونه اقدامات مخرب صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و در جهت تامین اهداف منطقه ای آمریکاست.

خوشرو اضافه کرد: خروج از سازمان های بین المللی از جمله یونسکو و شورای حقوق بشر و همچنین خروج از معاهدات چند جانبه چون معاهده پاریس و توافق هسته با ایران که براساس سیاست "آمریکا نخست" صورت گرفت نمودهای سیاست های مغشوش، خودخواهانه و استکباری است که از نگرش افراطی یکجانبه گرایانه نشات می گیرد. وی افزود که دیگر این رویکرد اثری بر کشورهای مستقل ندارد که میخواهند براساس منافع ملی و حق تعیین سرنوشت، در مورد نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود بطور آزادانه تصمیم بگیرند.