کشت بامیه در ۱۵۳ هکتار از اراضی استان ایلام

زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:امسال ۱۵۳ هکتار از زمینهای کشاورزی استان به کشت این محصول اختصاص یافته است و پیشبینی میشود حدود یک هزار و ۳۰۰ تن بامیه برداشت و روانه بازارهای مصرف داخل و خارج از استان شود و سهم شهرستان درهشهر از این میزان، ۲۰ هکتار سطح زیرکشت با پیشبینی تولید ۱۰۰ تن محصول است.
وی با بیان اینکه کانون اصلی تولید بامیه در شهرستان درهشهر، روستای وحدتآباد است، افزود: نقش بانوان روستا در کاشت و برداشت این محصول بسیار پررنگ است و این زنان مولد با همت و تلاش ستودنی خود، به سفره خود و مردم استان رونق بخشیدهاند و این حضور فعال، نشان از توانمندی بالای زنان روستایی در حوزه کشاورزی و تولید دارد.
مدیر جهاد کشاورزی درهشهر با اشاره به کیفیت مطلوب بامیه تولیدی در استان، تصریح کرد: این محصول علاوه بر تأمین نیازهای داخلی استان، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود و با توجه به استقبال بازار، برنامهریزی برای افزایش سطح زیرکشت این محصول در سالهای آینده در دستور کار قرار دارد.
زینیوند در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت بامیه و حمایت از کشاورزان این محصول، یکی از اولویتهای جهاد کشاورزی استان است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افزایش تولید و اشتغالزایی در مناطق روستایی استان باشیم و کشاورزان نیز بتوانند از مزایای اقتصادی این محصول بهرهمند شوند.
نظر شما