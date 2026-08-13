معصومه دهقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین دوره طرح ملی قدمبهقدم در مسیر بهشت همزمان با ایام شهادت حضرت امام رضا (ع) و با مشارکت جوانان داوطلب جمعیت هلالاحمر در مشهد مقدس آغاز شده است.
وی افزود: این رویداد با هدف تقویت فرهنگ خدمت داوطلبانه و حمایت از زائرانی برگزار میشود که به دلیل کهولت سن یا محدودیتهای جسمی، برای تشرف به حرم مطهر رضوی به همراهی و خدمات حمایتی نیاز دارند.
خدمترسانی همراه با تکریم زائران
سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به شعار امسال این طرح با عنوان خدمت در سایه تکریم بیان کرد: خدمترسانی به زائران تنها به رفع یک نیاز جسمی محدود نمیشود، بلکه نحوه برخورد، صبوری، احترام و ایجاد آرامش برای زائران نیز بخش مهمی از این فعالیت است.
دهقانی ادامه داد: جوانان داوطلب در جریان این رویداد با همراهی زائران سالمند و کمتوان و ارائه خدمات بشردوستانه و امدادی، زمینه حضور آسانتر آنان در حرم مطهر امام رضا (ع) را فراهم میکنند.
وی خاطرنشان کرد: توجه به کرامت انسانی در کنار ارائه خدمت، رویکرد اصلی این طرح است و تلاش میشود جوانان داوطلب در کنار فعالیتهای امدادی، با مفاهیمی همچون مسئولیتپذیری اجتماعی، همدلی و اخلاق خدمت نیز بیش از گذشته آشنا شوند.
تداوم فعالیت تا پایان ماه صفر
سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به سابقه اجرای این طرح گفت: چهار دوره گذشته قدمبهقدم در مسیر بهشت تجربههای ارزشمندی برای جوانان داوطلب ایجاد کرده و زمینه مشارکت آنان در فعالیتهای بشردوستانه را گسترش داده است.
دهقانی اضافه کرد: حضور جوانان در این برنامه فرصتی برای تقویت روحیه داوطلبی و خدمترسانی به مردم است و امیدواریم پنجمین دوره نیز بتواند تجربهای ماندگار برای زائران و اعضای جوان جمعیت هلالاحمر رقم بزند.
وی از تداوم اجرای این طرح تا پایان ماه صفر خبر داد و گفت: جمعیت هلالاحمر کردستان تلاش میکند با استفاده از ظرفیت جوانان، مربیان و نیروهای امدادی، در مسیر توسعه فرهنگ خدمت و فعالیتهای داوطلبانه گام بردارد.
دهقانی در پایان از مشارکت جوانان داوطلب در این رویداد قدردانی کرد و حضور آنان در برنامههای بشردوستانه را زمینهساز تربیت نسلی مسئولیتپذیر و خدمتمحور دانست.
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