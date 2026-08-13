تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی اولویت اول استان ایلام است

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی مسائل، ظرفیتها و مطالبات بخش کشاورزی، اظهار داشت؛ تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی، زمینه افزایش ارزش افزوده، رونق سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی را فراهم میکند و از این رو در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات مورد نیاز برای راهاندازی واحدهای تولیدی و حمایت از بهرهبرداران و کشاورزان، از مهمترین برنامههایی است که با هدف رفع موانع و تقویت توان اقتصادی فعالان این بخش دنبال میشود، افزود: اجرای شبکههای آبیاری، توسعه زیرساختهای آب و خاک و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز، نقش مهمی در افزایش بهرهوری منابع و توسعه پایدار کشاورزی استان دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با تأکید بر اینکه این طرحها با جدیت در حال پیگیری است، تصریح کرد: حمایت از کشاورزان و فراهم کردن بسترهای لازم برای تولید، از اولویتهای اصلی این سازمان است و امیدواریم با اجرای این برنامهها، شاهد افزایش بهرهوری، رونق تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان باشیم.
علیرضا طولابی با اشاره به سوابق کشت این محصول اظهار داشت: استان ایلام در سنوات گذشته همواره سطحی معادل ۱۰ هزار هکتار را به کشت ذرت اختصاص داده است. محصول تولیدی استان در دو بخش «ذرت دانهای» و «ذرت سیلویی» روانه بازار میشود. ذرت دانهای پس از برداشت و فرآوری در ایستگاههای ذرتخشککنی، جهت تأمین خوراک به مرغداریها و دامداریها تحویل میگردد و ذرت سیلویی نیز پس از بستهبندی در مراکز سیلاژ، در اختیار واحدهای دامی استان و سایر نقاط کشور قرار میگیرد.
وی افزود: استان ایلام هماکنون جزو ۶ استان برتر کشور در تولید ذرت دانهای است و با میانگین عملکرد ۷۱۰۰ تا ۷۲۰۰ کیلوگرم در هکتار، جایگاه ممتازی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص نقشه راه کشت تابستانه تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، مجموعاً ۱۰ هزار هکتار زیر کشت ذرت میرود که از این میزان، ۶ هزار هکتار تحت پوشش شبکه کرخه، ۲ هزار هکتار تحت پوشش سد دویرج، یک هزار هکتار از اراضی سامانه گرمسیری و چاههای شهرستان مهران و همچنین ۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان هلیلان را شامل میشود.
طولابی در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس، تلاش میشود تا موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان برطرف شود و زمینه برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی در بخش کشاورزی فراهم گردد.
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