واکنش تند سرپرست استقلال و تهدید به شکایت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال نسبت به صدور رای کمیته استیناف در رابطه با بازی سوپر کاپ واکنش نشان داد.

سرپرست باشگاه استقلال در این خصوص اظهار داشت: پیگیر این موضوع هستم و نسبت به رای صادره اعتراض می کنیم و باید بگویم حق ما باخت نیست. باشگاه استقلال با توجه به پرونده و ادله موجود به پیگیر پرونده است. به نظرم رای کمیته استیناف درست نیست و ما اعتراض خود را انجام می دهیم تا جایی که بتوانیم رای را به نفع استقلال کنیم.

وی افزود: این رای عادلانه نیست و ما قبلا هم مستندات خود را تقدیم مراجع قضایی فدراسیون فوتبال کرده بودیم. این رای به هیچ عنوان عادلانه نیست. بابت این حکم به کاس شکایت می‌کنیم.

فتحی بیان داشت: فدراسیون می‌توانست در یک فضای خیلی دوستانه و خوب و البته عادلانه بستری این مسابقه را فراهم می‌کرد. حتما می دانید دیدار سوپرجام کشور ایتالیا در ژانویه و در تعطیلات کریسمس در کشور عربستان برگزار می‌شود. نمی‌دانم چه اصراری بود که یک هفته قبل از آغاز لیگ دو تیم نا آماده را به مصاف یکدیگر بفرستند و در نهایت هم اینگونه حکم صادر کنند. آیا ما چیزی از ایتالیا بالاتر داریم که چنین تصمیمی گرفتیم.

مدیر آبی پوشان می گوید: جالب است در ابتدا مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به صراحت اعلام کرد که ما آماده این مسابقات نیستیم ولی در ادامه این حکم را گرفتند. باز هم تأکید می‌کنم من پیگیر هستم و از حق و حقوق باشگاه کوتاه نخواهم آمد و از همین فردا محکم کار را پیگیری خواهم کرد و اعتراض را آماده می‌کنم.