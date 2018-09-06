پنه لوپه کروز وارد «شبکه زنبور» شد/ ماجرای جاسوسان کوبایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، قراردادهای پنه لوپه کروز، واگنر مورا و گائل گارسیا برنال بازیگران درام جاسوسی «شبکه زنبور» به کارگردانی الیویه آسایاس چهارشنبه در آستانه جشنواره فیلم تورنتو اعلام شدند. کمپانی بین المللی آی‌ام‌آر فروش فیلم را به خریداران خارجی در جشنواره ادامه می دهد.

الیویه آسایاس کارگردان فیلم «مامور خرید شخصی» این فیلم را بر اساس فیلمنامه خودش کارگردانی می کند. داستان فیلم «شبکه زنبور» اقتباسی از کتاب «آخرین سربازان جنگ سرد: داستان پنج کوبایی» نوشته فرناندو مورایس است.

رودریگو تیشیرا از کمپانی آرتی فیوچرز به همراه چارلز گیلبرت از کمپانی سی‌جی‌سینما تهیه فیلم را بر عهده دارند.

«شبکه زنبور» در دهه ۸۰ و ۹۰ توسط دولت کوبا به منظور نفوذ در سازمان های ضد کاسترویی در آمریکا ایجاد شد. کتاب داستان ۱۴ جاسوس کوبایی و لو رفتن و تحت تعقیب قرار گرفتن آن ها توسط ماموران آمریکایی را شرح می دهد.

پنه لوپه کروز اخیرا در نقش دوناتلا ورساچه در سریال تلویزیونی «ترور جیانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی» بازی کرده است، او برای این نقش نامزد جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

مورا بیش تر برای ایفای نقش پابلو اسکوبار در سریال «نارکوس» محصول نتفلیکس شناخته می شود. او برای این سریال نامزد جایزه گلدن گلوب شد. مورا اخیرا فیلم «ماریگلا» را به عنوان اولین تجربه کارگردانی اش ساخته است.

گارسیا برنال نیز به تازگی فصل آخر سریال «موتسارت در جنگل» محصول آمازون را به پایان رساند. او برای ایفای نقش یک آهنگساز به نام رودریگو در این مجموعه جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد سال ۲۰۱۶ را یدست آورد.

کمپانی آرتی فیوچرز که تهیه فیلم را برعهده دارد. فیلم «مرا با نامت صدا کن» را پیش از این ساخته است.