سوزان ساراندون بازیگر یک سریال درام شد/ نقش رهبر یک گروه موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سوزان ساراندون و آنا فریل در سریال درام «حاکم» شبکه فاکس که درباره موسیقی کانتری است نقش‌آفرینی می‌کنند.

در این سریال، یک گروه موسیقی تحت رهبری شخصیتی به نام «داتی کانترل رومن» با نقش‌آفرینی ساراندون به تصویر کشیده می‌شود. داتی فردی به شدت با استعداد و ملکه موسیقی کانتری است. او کنار شوهرش میراثی در عرصه این موسیقی خلق کرده است. اما حتی با وجود اینکه نام آنها مترادف اعتبار است، کل بنیاد موفقیت آنها برپایه دروغ است. وقتی موفقیت آنها به خطر می‌افتد، دخترشان نیکولت با نقش‌آفرینی فریل هر کاری برای محافظت از میراث خانوادگی انجام می‌دهد و همچنین می‌خواهد خودش را در حد ستاره مطرح کند.

«حاکم» از روز سی‌ام ژانویه که اواسط فصل نمایش‌های تلویزیونی است از شبکه فاکس روی آنتن می‌رود و اپیزود دوم آن روز اول فوریه پخش خواهد شد.

ساراندون بازیگر برنده جایزه اسکار است و سال ۱۹۹۶ به خاطر «مرده متحرک» جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول را از آن خود کرد. او تا به حال در همین بخش چهار بار دیگر نامزد دریافت جایزه شده و از فیلم‌های معروفش می‌توان از «تلما و لوییز»، «مشتری»، «آتلانتیک سیتی» و «روغن لورنزو» نام برد.

ساراندون همچنین ۹ بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شده و پنج نامزدی جایزه امی را کسب کرده است. از نقش‌های تلویزیونی او می‌توان به «درگیری: بت و جوآن»، «ری داناون» و فیلم اچ‌بی‌او «جک را نمی‌شناسی» اشاره کرد.

فریل هم اخیراً در تلویزیون در سریال‌های «مارسلا»، «تجربه دوستی» و «ادیسه آمریکایی» دیده شده است. او همچنین به خاطر نقشش در سریال کمدی «پوشینگ دیزیز» نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد.