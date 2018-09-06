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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

برگزاری نشست مشترک کارگردانان و فیلمنامه نویسان سینما

برگزاری نشست مشترک کارگردانان و فیلمنامه نویسان سینما

نشست مشترک کانون کارگردانان و کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک کانون کارگردانان و کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما برگزار شد و طی این نشست که اعضای شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان و کانون کارگردانان حضور داشتند دغدغه های و مشکلات روز سینما اعم از نگارش و تولید و پخش مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ارتقای کیفی آثار در سینما از دل مشغولی های هر ۲ کانون فیلمنامه نویسان و کارگردانان بود. همچنین برای بررسی و اتحاد و اشتراکات بیشتر با اکثریت آرا بین ۲ شورا مصوب شد نمایندگانی از اعضای ۲ شورای مرکزی پیگیر مطالبات اعضا باشند و جلسات مستمر بین کانون ها تداوم پیدا کند.

کد مطلب 4395654
فریبرز دارایی

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