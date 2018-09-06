توان هم افزایی قوا کم است/ دردوره اخیر با نابسامانی سیاسی مواجهیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی صبح امروز در هفدهمین کنگره حزب مردم سالاری اظهار داشت: ما در دوره اخیر با نوعی نابسامانی سیاسی رو به رو هستیم، یعنی توان هم افزایی قوای ما بسیار کم است؛ رئیس یک قوه درباره تنها چیزی که صحبت نمی کند، مسائل مربوط به قوه خودش است.



وی با اشاره به نابه سامانی سیاسی افزود: شاید علت بخشی از نابه سامانی سیاسی، ناشی از این است که قدرت از احزاب شکل نمی گیرد.



ربیعی با اشاره به تهدید و تحریم گفت: ما سال ها تحریم را تجربه کردیم و شاید لازم بود که از آثار تحریم، با مردم صادقانه صحبت کنیم.

وی ادامه داد: تفاوتی که امروز این تهدید با گذشته دارد این است که در گذشته دشمنان از تغییر رفتار ایران صحبت می کردند اما امروز بی شرمانه، کمیته ای برای فروپاشی ایران تشکیل داده و برای آن فرد تعیین می کنند.



ربیعی گفت: یکی از کنش های نهادهای جامعه مدنی ما از جمله حزب مردم سالاری باید این باشد که در جامعه اعلام کنند که ما برای حل مسائل داخلی مان هیچ وقت از منجی خارجی هیچ فایده ندیده ایم بلکه ضرر هم دیده ایم.



وی درباره طبیعت نامهربان و فشارهای آب و خاک تصریح کرد: در سال های گذشته، فشار آب و خاک، بخشی از تنش های پایین اجتماعی ما را دامن زده است. در ۱۶۰ شهر مطالعه ای صورت دادیم که فشار آب و خاک یکی از عناصرش بود؛ اما نبود سینما و تئاتر و یک موسسه فرهنگی در قالب این شهرها نمودار بود.



عقب ماندگی تصمیم گیری نسبت به تحولات اقتصادی عامل تشدید مشکلات اقتصادی

وی با اشاره به عدم پاسخگویی تصمیم گیران گفت: عقب ماندگی تصمیم گیری نسبت به تحولات اقتصادی، باعث شده تا مشکلات موجود به نحوی تشدید شود. باید برای تصمیمات نادرست عذرخواهی کنیم. امروز فقدان استفاده از نخبگی اقتصادی و اتخاذ تصمیم درست، باعث پیچیده تر شدن مسائل جامعه شده است.



وزیر سابق کار با اشاره به عمیق شدن اختلافات داخلی بر سر انتخابات سال ۱۴۰۰ گفت: این مساله در شرایط امروز تاثیر خود را می گذارد. متاسفانه برخی دارند در این شرایط، فکر سال ۱۴۰۰ را می کنند.



ربیعی گفت: ما با یک بیماری مزمن اقتصادی رو به رو هستیم و طمع تحریم ها هم از همین اقتصاد بیمار است. نرخ سرمایه گذاری ما کم نبوده است اما کیفیت پایین، اشتغال زایی کم، رشد بدون کیفیت و هدررفت منابع باعث ایجاد این شرایط شده است.

وی افزود: ما اهل تصمیم سخت نبودیم. من خودم وقتی می خواستم یارانه ها را حذف کنم، تیتر دو روزنامه می شد، دولت یارانه حذف کن! دوستانی در مجلس می پرسیدند چرا یارانه ها را حذف نمی کنید، تا می خواستیم اقدام کنیم، دوستان دیگری می گفتند این ها می خواهند زندگی مردم را نابود کنند.



ربیعی گفت: آغشته کردن تصمیمات سخت با مسائل سیاسی، مشکلی بوده که ما به طور ساختاری با آن رو به رو بوده ایم. در شرایطی که همه از دولت بزرگ صحبت می کردند، در اقدامی پوپولیستی ۴ هزار نفر را به دولت اضافه کردند؛ نارضایتی، عدم حقوق مناسب و فساد، عقبه هایی است که موجب شد ما نتوانیم تصمیم سخت بگیریم.



وی افزود: شرایط موجود با یک عامل خارجی مثل ترامپ در هم آمیخته و از طرف دیگر، اعتماد عمومی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است. اعتماد، دستوری نیست و با بخش نامه ایجاد نمی شود؛ اعتماد، فرایندی است که باید در جامعه آن را دنبال کنیم.



ربیعی با بیان اینکه اعتماد اجتماعی، محصول روابط است تصریح کرد: در آخرین سنجشی که انجام شده، اعتماد زیادی از دست رفته اما خوشبختانه مشروعیت هنوز بالاست و باقی است.



وی با بیان اینکه نهادها عامل اصلی اعتماد هستند گفت: وقتی از نهاد قضاوت، عدالت تولید نشود، اعتماد از بین می رود. کارکرد نهادها از بین رفت. وقتی نهاد داوری، داوری درست نمی کند، اعتماد از بین می رود.



ربیعی تصریح کرد: من و خانم راکعی در سال ۹۲ به دلیل عضویت در گروهک های ضدانقلاب رد صلاحیت شدیم؛ من گفتم لاقل من را به دلیل دیگری رد صلاحیت می کردید، عضویت در این گروهک ها، بسیار ناچسب است.



وی گفت: من فکر می کنم برای برون رفت از شرایط امروز باید اعتماد به نهادی را بازگردانیم. همه میخواهند بگویند "کی بود کی بود ما نبودیم." یک مرجع عزیزی می گوید: مردم شاهد باشید ما گفتیم وضع خراب است!



برای بازگشت اعتماد عمومی باید مسئولیت مشکلات را بپذیریم

ربیعی تصریح کرد: ما همیشه یک موجود موهومی داریم که مسئول وضع خراب است. اگر می خواهیم اعتماد را بازگردانیم، باید مسئولیت بپذیریم. مجلس با نشان دادن اینکه وضع خراب است و اعمال حمایت از مردم، تصمیماتی می گیرد که معلوم نیست چه قدر در جهت منافع مردم باشد.