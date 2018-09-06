به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال مشاهده یک کشتی جنگی انگلیس در نزدیکی سواحل جزایر «پاراسِل» (Paracel) واقع در دریای چین جنوبی، پکن در این خصوص به لندن هشدار داد.

بر اساس اعلام منابع آگاه، دولت چین ضمن محکوم کردن این رویداد، آن را یک «اقدام تحریک آمیز» عنوان کرد و درباره تکرار چنین ماجرایی به لندن هشدار داد.

به گزارش رویترز، چین در واکنش به این اقدام لندن، یک کشتی و دو فروند بالگرد نظامی خود را به منطقه مذکور اعزام کرد؛ اما خبرها حاکی است از آنجایی که کشتی جنگی انگلیس به آبهای ساحلی چین وارد نشد، مواجهه ای میان دو طرف روی نداده است.

لازم به ذکر است، چین سالها است ادعای مالکیت بر منابع دریای چین جنوبی را مطرح کرده است.

از سوی دیگر آمریکا به بهانه هایی از قبیل حمایت از کشورهای این منطقه در جزایر مورد مناقشه در برابر چین و نیز قانون کشتیرانی آزاد و در واقع در راستای سیاست مهار پکن، به تنش ها در این منطقه دامن می زند.

در همین راستا، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری در یک مصاحبه مطبوعاتی بر تعهد ایالات متحده در دفاع از جزایر ژاپنیِ مورد ادعای چین، تأکید کرده بود.

وی در این باره گفته بود: باید این را روشن کنم که ما به سیاست طولانی مدت خود در مورد جزایر «سِنکاکو» ادامه خواهیم داد. آمریکا، طبق ماده ۵ از معاهده امنیتی آمریکا- ژاپن، همچنان مالکیت این جزایر توسط ژاپن را به رسمیت خواهد شناخت.

طبق این ماده، آمریکا باید از قلمرو دولت ژاپن، که جزایر سنکاکو هم جزء آن است، دفاع کند. این در حالی است که چین این مجمع الجزایر که در دریای چین شرقی واقع شده و غیرقابل سکونت است را از آنِ خود می داند.