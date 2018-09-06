افزون بر ۳۱ میلیارد ریال کالای احتکار شده در چابهار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد طاهری اظهار داشت: پلیس امنیت عمومی چابهار با کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر زیادی لوازم خانگی مورد نیاز مردم توسط افراد سودجو در چند انبار بزرگ در حاشیه این شهر موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران دایره نظارت بر اماکن عمومی با یک سری تحقیقات میدانی ۵ انبار بزرگ را در این رابطه شناسایی و پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی به همراه کارشناسان تعزیرات و اداره صنعت و معدن طی چند عملیات مجزا وارد عمل شدند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: پلیس در بازرسی از انبارها ۴۹۸ دستگاه یخچال و فریزر، ۸۸ دستگاه ماشین لباسشویی،۴۰ دستگاه اجاق گاز، ۷۴ دستگاه پنکه، ۴۹ دستگاه آبگرمکن، ۲ دستگاه آبسردکن، ۱۲۷ دستگاه کولر گازی، ۱۹۹ دستگاه کمپرسور کولر گازی، ۴۲ دستگاه اسپیلت، ۱۵۳ دستگاه پنل کولر گازی، هفت تن و ۱۵۰ کیلوگرم شکر و ۱۲هزار لیتر انواع روغن مایع خوراکی احتکار شده کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف شده ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده، افزود: انبارها پلمب و پنج فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.