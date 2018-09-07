طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده دچار مشکلاتی است

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون اعلام وصول طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شورای فقهی و حقوقی معاونت زنان و خانواده این طرح را بررسی کرده‌ایم و در حال کار بر روی آن هستیم تا نظرات تخصصی و کارشناسی خود را برای برخورداری این طرح از نگاه و پشتوانه تخصصی اعلام کنیم.

ابتکار با تاکید بر اینکه این طرح باید حائز وزانت و راهبری امور باشد، افزود: در حین تدوین این طرح نظرات چندانی از ما دریافت نکردند، اما به‌طور کلی طراحان در ارتباط با شورای فقهی و حقوقی ما هستند و در بعضی از بحث های آنها در جریان امور قرار داریم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان تاکید کرد: این طرح در کنار ابعاد مثبتی که دارد، مشکلاتی نیز دارد که در تلاش هستیم با ارتباط موجود میان شورای فقهی و حقوقی و مجلس آن را برطرف کنیم.

به گزارش مهر، طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۳ شهریور) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که بر اساس آن یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده ملحق خواهد شد که مطابق آن در زمان پس از فوت پدر، مادر در مدت حضانت اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را عهده‌دار خواهد بود.