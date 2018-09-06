اعضای شورای مرکزی حزب مردم سالاری انتخاب شدند/کواکبیان ابقا شد

حمیدرضا شکوهی عضو حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات شورای مرکزی حزب مردم سالاری گفت: انتخابات شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری برگزار شد.

وی ادامه داد: پس از آن اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی انتخاب شدند و کنگره حزب با اجماع، مصطفی کواکبیان را به عنوان دبیرکل حزب برای دو سال ابقا کرد.

عضو حزب مردم سالاری گفت: در شورای مرکزی جدید حزب مردم‌سالاری، علاوه بر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب، نام انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داریوش قنبری مشاور شهردار تهران و نماینده ادوار مجلس، رضا جلالی مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران و ۸ نفر از نمایندگان مجلس فعلی نیز دیده می‌شود.



اسامی اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در دوره جدید به ترتیب آرا:



مصطفی کواکبیان

محمد پازوکی

ابوالقاسم کواکبیان

انوشیروان محسنی بندپی

داریوش قنبری

ایرج رضایی

علی ابراهیمی

رضا جلالی

جواد شرفخانی

شهروز برزگر

عبدالله حاتمیان

مصطفی سگوند

سمیه حیدری

صفرعلی طاهری

زهرا اسلامی

پویا آزادبخت

رضا شمسی‌پور

محمد فیضی

امین عباسی

سیدمصطفی موسوی

عبدالحمید خدری

همت قلی‌زاده

فرهاد عبدالعلی‌پور

علی بختیار

جواد کاظمی

آرش حبیبی

علی ساری

سیدحسین جعفری

آذین شرفخانی

محبوبه یزدی‌فر

عطیه نیک‌جوانی



اعضای علی البدل:

رضا حمزه‌ای

محی الدین مرادی

محمدعلی عرب

امیر طاهرخانی

جواد گیاه‌شناس

ولی‌الله درویشی

حسن لطفی



اعضای اصلی هیات داوران:

عباس کواکبیان

سیدمجید حسینی

حسین سپه‌وند

حسین قبادیان



اعضای علی‌البدل هیات داوران:

رضا کهتر

رسول قهاری



