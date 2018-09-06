حیدر العبادی خواستار برگزاری جلسه فوری پارلمان عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز به فاصله چند ساعت از پیشنهاد «مقتدی الصدر»، رئیس جریان الصدر و رهبر ائتلاف انتخاباتی «سائرون» عراق خواستار انعقاد جلسه فوری پارلمان این کشور شد.

این درخواست ساعاتی پس از پیشنهاد مقتدی صدر رهبر جریان صدر و رهبر ائتلاف انتخاباتی «سائرون» درخصوص برگزاری جلسه فوری پارلمان عراق مطرح می شود.

دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای مختصر اعلام کرد که العبادی حاضر است به همراه مقامات و مسئولان مربوط به بصره واقع در جنوب عراق در جلسه پارلمان حضور پیدا کند.

در این بیانیه آمده، نخست وزیر عراق بر اهمیت تسریع در تشکیل جلسات پارلمان و عدم تعطیلی این جلسات و پایبندی به زمان‌بندی‌های پارلمان بر اساس قانونی اساسی این کشور جهت تحقق مأموریت‌های محوله تأکید دارد.

فرماندهی عملیات بصره امروز از منع آمد و شد در این استان تا اطلاع ثانوی خبر داد. تظاهرات ساکنان استان بصره عراق در اعتراض به اوضاع بد خدمات رسانی طی روزهای اخیر تشدید شد و معترضان در واکنش به کشته و زخمی شدن شماری از معترضین، ساختمان استانداری را به آتش کشیدند.

اعتراضات خشونت بار در بصره در جنوب عراق در حالی وارد سومین روز خود می شود که بر اساس یک آمار رسمی تاکنون ۹ کشته و ۱۰۴ مجروح بر جای گذاشته است.