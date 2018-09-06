جشنواره بین المللی ساعت شنی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین جشنواره بین المللی ساعت شنی به همت سازمان فضای مجازی سراج در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. این جشنواره چهارمین دوره از جشنواره «مرگ برآمریکا» است.

در این مراسم سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، سردار قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس ، سفرای کشور فلسطین، یمن ، لبنان ، سوریه و نمایندگان گروه جهاد اسلامی و حماس فلسطین و جمعی از خانواده معظم شهدا حضور داشتند.