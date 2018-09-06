واکنش قالیباف به شایعه سفرش به انگلیس/لندن ما مناطق محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف عصر پنجشنبه در اجلاسیه شهدای محمد شهر، با اشاره به حضور پرشور مردم ایران در همه صحنهها، اظهار کرد: ایستادگی مردم ایران مقابل دشمنان نکته مهمی است که در آستانه چهلسالگی انقلاب باید به آن توجه شود.
وی با تأکید بر رشادتهای رزمندگان و شهدای گرانقدر در هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: آنها باجان و دل مقابل رژیم بعثی ایستادگی کردند و میدانستند خدا با ماست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه رزمندگان ایران اسلامی به قدرت خداوند ایمان داشتند، گفت: این نکته مهم باعث شد که دشمن را از سرزمین خود بیرون برانند.
قالیباف تأکید کرد: هشت سال جنگ تحمیلی پر از فراز و نشیبهای بسیار بود، فشار بر ایران زیاد بود اما ما اعتقاد قلبی داشتیم که میتوانیم دشمن را بیرون برانیم.
وی با تأکید بر اینکه ما حتی یک درصد از قدرت دشمن را نداشتیم، گفت: قدرت دشمن قدرت جهانی بود و ما تنها رزمندگانی معتقد داشتیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه جنگ در روزهای آخر مشکلات جدیای ایجاد کرده بود، گفت: پس از امضای قطعنامه نیز نگرانیهایی وجود داشت، دشمنان تخریب نظام را میخواستند، حتی اسرائیل تا مرز ما نیز آمد.
امروزه دلدادگان غرب بخشی از جنگ سخت رسانهای دشمن را انجام میدهند و شایعات متعدد میسازندقالیباف تأکید کرد: امروز رزمندگان اسلام بهگونهای عمل کردهاند که ایران اسلامی از بهترین امنیت برخوردار است.
وی در بخش دیگری با اشاره به مذاکراتی که سالهای گذشته انجام شده است، گفت: این قدرت را شهدا به وجود آورند، امروزه قدرت جمهوری اسلامی از کسی پنهان نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب هستیم، گفت: دشمنان دست از سر ما برنداشتهاند، در عرصه اقتصادی فشارهای زیادی را به ملت ایران اسلامی تحمیل میکنند.
قالیباف با تأکید بر اینکه امروزه دشمن در جبهه رسانهای فعالیت میکند، گفت: آنها برای نابود کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بهدروغ و تحریم روی آوردهاند.
وی با ابراز تأسف، گفت: امروزه دلدادگان غرب بخشی از جنگ سخت رسانهای دشمن را انجام میدهند و شایعات متعدد میسازند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر گفتهاند که بنده به لندن سفرکردهام، به طرح این سؤال پرداخت که مگر حتماً باید مسئولیت داشته باشیم که کارکنیم و گفت: هنگامیکه انقلاب پیروز شد مگر مسئولیتی داشتیم؟ امروز ممکن است که مسئولیت نداشته باشم اما دلیل نمیشود که کار نکنم.
مشکلات اقتصادی کشور راهحل اقتصادی دارد
قالیباف با طرح این سؤال که در بسیاری از مواقع میپرسند کجایی، گفت: من در حاشیهنشینیها، کرمانشاه و هرجایی که نیاز باشد حضور دارم، مشکلات و سختیهای مردم را پیگیری میکنم.
وی با تأکید بر اینکه لندن ما همین مناطق محروم است ما پایکار مردم هستیم چون مردم باجان و مال و آبروی خود پای نظام و انقلاب هستند، گفت: چه مسئولیت داشته باشیم چه نه، اما این شایعات هرروز بیشتر و بیشتر میشود، دشمنان یک حرف نیمه راست را پیدا میکنند و صدها دروغ و دغل به آن اضافه میکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت بابیان اینکه امروز موضوع اقتصاد و رسانه از اهمیت زیادی برخوردار است و از کسی هم پوشیده نیست، گفت: عمده کار من در حوزه فعالیتهای ساختوساز است و بیگانه با مشکلات اقتصادی کشور نیستم. در یک سال اخیر متمرکز ساعتها و دهها جلسه در خصوص معضلات اقتصادی برگزار کردهام.
قالیباف تأکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور راهحل اقتصادی دارد، دشمنان از مشروطه تا امروز با ما دشمنی میکنند و آخرین کار آنها برجام بود. ما در مسیر خود حرکت میکنیم در مسیر معنویت حرکت میکنیم اما آنها سعی در انحراف مسیر ما دارند و میخواهند ظلم کنند.
وی بابیان اینکه ظرفیت حل مشکلات در کشور وجود دارد، گفت: آنچه امروز در عرصه سیاست ایران وجود ندارد، حلقه مدیریت است و از این موضع آسیبهای زیادی متوجه کشور شده است.
همه باید به مصلحت کشور توجه کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: بارها دولتمردان اعلام کردند که کمبود منابع نداریم و میزان واردات و صادرات ما مثبت است، حال این سؤال مطرح میشود که مشکل کجاست؟ جواب است سؤال عدم مدیریت صحیح است.
قالیباف بابیان اینکه همه باید به مصلحت کشور توجه کنند گفت: مشکلات اقتصادی مردم را اذیت میکند، مستضعفان زیر مشکلات له میشوند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور راهکار اقتصادی دارد نه راهکار سیاسی، گفت: مشکلات حوزه حملونقل، قاچاق کالا، صادرات، واردات و نقدینگی و غیره قابلحل و فصل هستند، همه باید دستبهدست هم دهیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولت باید با همکاری دیگر قوا تلاش کند تا مشکلات مردم مرتفع شود، گفت: عزم همگانی نیاز است تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم، همانطور که در زمان جنگ توانستیم از بحران بگذریم.
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