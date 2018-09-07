وجود مشکلات اقتصادی در جامعه/راه برون رفت رعایت تقوا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی برقرار، در خطبه‌ های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان گرگان، اظهار کرد: مومنان باید تقوا الهی پیشه کنند و سخن درست گویند که خداوند در سایه تقوا گناهان انسان را می بخشد.

وی با بیان اینکه امروزقرآن مهجور قرار گرفته است، افزود: اگر در طول زندگی به قرآن توجه لازم داشته باشیم و با آن عمل کنیم هیچ وقت شاهد مشکلات و گرفتاری نخواهیم بود چرا که قرآن حلال مشکلات است.

امام جمعه موقت گرگان گفت: طبق سخنان قرآن پیروان راستین این کتاب آسمانی باید در زمینه های مختلف همچون علمی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و اخلاقی از یک قدرت برتر در جهان برخوردار باشند.

وی با اشاره به اینکه صبر، مقاومت و تقوا الهی باید در دستور کار مومنان قرار گیرد، یادآور شد: اگر مومنان در زمان سختی ها و توطئه های دشمن صبر و استقامت پیشه کنند قطعا در مقابل مکر و حیله آنان در امان خواهند ماند و پیروز میدان خواهند شد.

تقوا نقش کلیدی در سعادت و آخرت انسان دارد

برقرار اظهار کرد: مومنان نباید در زمان مصیبت های که وارد می شود ضعف و ناتوانی از خود نشان دهند، جامعه قرآنی باید برتر از دیگر جوامع بشری باشد.

وی با بیان اینکه اگر مومنان استقامت، صبر، تقوا و پاکی را پیشه کنند حتما قدرت جهان خواهند شد، افزود: تقوا نقش کلیدی در سعادت و آخرت انسان دارد و توشه ای برای آخرت خواهد بود.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به اینکه اگر تقوا باشد تغییری در رفتار انسان ایجاد نخواهد شد، گفت: انسان وقتی تقوا پیشه کند در هر پست و مقامی که باشد به جامعه خود خیانت نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: مومنان بدانند اگر مسائل و مشکلات بر انسان احطه پیدا کند با توکل بر خدا می توان از آن رها شد چرا که همه چیز در دست خدای متعال است. هرکه تقوا پیشه کند از زندگی قدرتمندانه ای برخوردار می شود.

برقرار اظهار کرد: امروز عده ای در فضای مجازی و عده ای هم در فضای حقیقی تلاش دارند تا عقاید مردم را سست کنند تا از این راه به انقلاب اسلامی ضربه وارد کنند، ما معتقدیم تا زمانی که قرآن در اختیار داریم نباید با وسوسه های دشمنان مایوس شویم.

وی یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که مردم انقلابی ایران همان کسانی هستند که با دستان خالی رژیم طاغوت را به زباله دان تاریخ فرستادند و در دوران هشت سال دفاع مقدس پیروزی شکوهمندی را به ارمغان آوردند.

امام جمعه موقت گرگان گفت: اگرچه سختی ها و مشکلاتی در جامعه وجود دارد اما باید در مقابل دشمن مقاومت کرد و پیروزی را برای جامعه خود به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: عده ای از آقایان در جامعه که خود را طرفدار قرآن می دانند به گونه ای سخن می گویند که همین فردا کار انقلاب اسلامی تمام است اما باید بدانیم همان گونه که قرآن فرموده است هیچ بن بستی برای مسلمانان وجود ندارد.