به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهران قربانی اظهار داشت: کمیسیون ایمنی راهها مصوب کرده است که برای کاهش تلفات حوادث جاده ای، همه کامیون ها و کشنده ها باید گارد ایمنی جلو، انتها و حاشیه‌ای داشته باشند تا هنگام وقوع تصادف خودروهای سواری به زیر این خودروها نروند که این امر در مورد خودروهای جدیدی که شماره گذاری می شوند، رعایت می شود؛ اما مشکل، تریلرهای قدیمی و شماره گذاری شده از قبل هستند.

نماینده تام الاختیار رئیس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای در امور ایمنی راهها افزود: این مشکل به خصوص در مورد تریلرهایی که در معادن و کارخانجات حاشیه شهرها است وجود دارد و به رغم مصوبه کمیسیون ایمنی راهها درمورد الزام این خودروها به نصب گارد، به دلیل مشکلات شماره گذاری تریلر این وسایل و نیاز به هماهنگی بیشتر نیروی انتظامی، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد، این موضوع با تاخیر روبه رو شده است.

وی تصریح کرد: در جلسه اخیر کمیسیون ایمنی راه ها، مجددا تاکید شد که این ناهماهنگی در شماره گذاری، هرچه زودتر مرتفع شود.

خستگی، عجله و حواس پرتی راننده سه عامل اصلی ۹۰ درصد تصادفات

دبیر مجمع جهانی راهها همچنین در خصوص علل بروز حوادث منجر به تلفات در جاده‌ها یادآور شد: اطلاعات ما نشان می دهد ۹۰ درصد تصادفات بر اثر سه عامل خستگی راننده، عجله و شتاب برای جبران تاخیر و همچنین پرت شدن حواس راننده بدلیل مسایل حاشیه ای درون و برون خودرو بوقوع می پیوندد.

وی خاطرنشان کرد: حواس پرتی و نداشتن تمرکز راننده که بسیار مغفول مانده، عاملی مهم است که در ۶۳ درصد تصادفات دخیل است اما معمولا به آن توجه چندانی نمی شود.

قربانی درباره خستگی راننده گفت: به رانندگان توصیه اکید داریم که در مسافت های زیر پانصد کیلومتر حتما بعد از هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در مسافت های بالای ۵۰۰ کیلومتر مانند محور تهران-مشهد، حتما در میانه راه استراحت کاملی را داشته باشند.

فرد کنار راننده در طول سفر به هیچ وجه نخوابد

وی افزود: آنچه بسیار مهم است این که فرد نشسته در کنار راننده نباید به هیچ وجه بخوابد چراکه این امر راننده را ناخودآگاه خسته و خواب آلود می کند و زمینه برای تصادفات وحشتناک جاده ای فراهم می شود.

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تأکید کرد: سازمان راهداری برای موج پایانی سفرهای تابستانی در دو هفته اخیر کاملا آماده است و با استعداد ۱۴ هزار و ۷۰۰ اتوبوس، ۲۰ هزار و ۳۰۰ مینی بوس و ۲۶ هزار و ۶۰۰ سواری کرایه آماده ایم به مسافران در سطح جاده های کشور خدمات بدهیم.

وی همچنین با اشاره به مصوبه وزارت راه و شهرسازی برای تفویض اختیارات خود در سطح استان ها به ادارات کل راهداری در موضوع مدیریت بهبود ایمنی راه ها بیان داشت: این امر یک گام بلند در موضوع ارتقای ایمنی راه هاست چراکه با توجه به خصوصیات جاده ها و راه ها و اقلیم هر استان، نمی توان از مرکز یک نسخه واحد برای ارتقای ایمنی راه ها تجویز کرد و امیدواریم با این تغییر مهم و راهبردی از نیمه دوم سال موضوع ایمنی راه ها با کیفیت و کمیت بیشتری در استان ها پیگیری شود.

قربانی ادامه داد: از مجموع سفرهای سالانه معمولا ۱۴ درصد در ایام نوروز، ۳۹ درصد در ایام تابستان و ۴۷ درصد باقی مانده در طول بقیه ایام سال انجام می شود و تابستان پرسفرترین فصل سال است لذا به رانندگان و به خصوص خانواده های آنها اکیدا توصیه می کنیم از هرگونه شتاب در سفر و سرعت غیر مجاز جدا خودداری کنند.