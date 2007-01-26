هجرت پیامبر اکرم ولادت دوباره اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللواء، شیخ محمد علی عاملی نویسنده لبنانی هجرت رسول خدا (ص) از مکه به مدینه منوره را تولد دوم اسلام خواند و گفت: این هجرت فضایی جدید را به وجود آورد که پیامبر اکرم (ص) به شیوه ای وسیعتر و کاملتر بتواند به اشاعه اسلام بپردازد. هنگامی که حضرت محمد (ص) در مکه با انواع تهدیدها به صورت مستقیم رو به رو بود، خروج از مکه به سوی مدینه شرایط سیاسی بهتر و امنیت بیشتری را برای او فراهم می کرد، از این رو هجرت کرد.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) در این شرایط به اشاعه اسلام با تمام توان پرداخت و مردم بسیاری نیز به او پاسخ دادند، تصریح کرد: پیامبر 13 سال را در مکه به اشاعه اسلام پرداخت و ابتدا خاندانش را به عبادت خدا دعوت کرد تا مسلمان شوند که جز عده کمی کسی به او پاسخ نداد. اما در مدینه منوره با دعوت بسیار گسترده حضرت محمد (ص) مرحله جدیدی از هجرت شکل گرفت که نقاط قوت و توانایی را مورد توجه قرار می دهد.

شیخ محمد علی عاملی با اشاره به اینکه در این شرایط حضرت محمد (ص) با بستن پیمان برادری میان مهاجرین و انصار آنها را در مال یکدیگر شریک دانست و این علت اصلی موفقیت نبی اکرم (ص) به شمار می رود، افزود: در این میان ایشان به ساخت مسجد پرداختند و این مسجد مرکز رهبری و اداره امور مسلمانان شد و پیامبر به عنوان الگویی نیکو میان قبایل مختلف صلح و دوستی برقرار، بسیاری از مشکلات را برطرف و به کاهش همه موانعی پرداخت که به از بین رفتن تفاهم میان مسلمانان منجر می شد. بنابراین ما امروزه نیاز داریم تا تربیت اسلامی را در جامعه خود به کار گیریم و با وجود پدیده های تفرقه آمیزی که میان مسلمانان وجود دارد آنها را با تمسک به شیوه نبوی برطرف کنیم.

این نویسنده لبنانی در ادامه با تأکید بر اینکه هجرت پیامبر کاری مثبت در تاریخ امت اسلامی به شمار می رود، اظهار داشت: پیامبر همه عقاید مختلف را گردهم آورد تا آنها بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند . هجرت پیامبر اکرم (ص) با تمرکز بر دعوت به اسلام نشانگر درس صبر و استقامت است .

شیخ محمد علی عاملی با اشاره به اینکه هجرت پیامبر (ص) منجر به تشکیل حکومت اسلامی شد، یاد آور شد: مساوات با تشکیل این حکومت رعایت و حق از باطل جدا و تمدن اسلامی از سایر تمدنها متمایز شد. هجرت خیر جوامع بشری را به دنبال دارد که با هدایتهای اسلام و تمسک به مبادی دین اسلام و اخلاق قرآن کریم حاصل می شود.