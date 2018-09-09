به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش کارآفرینی گردشگری با حضور معاون هماهنگی امور زائرین استان قم، مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان قم و رئیس بنیاد نخبگان شامگاه شنبه در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار و استارت آپهای برتر در حوزه گردشگری معرفی شدند.
از بین ۵۲ طرح ارسال شده به نخستین رویداد استارت آپی گردشگری استان بعد از ۳ مرحله داوری، ۵ طرح برتر به عنوان ایدههای برتر و خلاقانه انتخاب شدند.
در این همایش مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با اشاره به ضرورت برون رفت از فضای سنتی کسب و کار، اظهار کرد: امروزه رفتن به سمت و سوی فضای اینترنتی و استارت آپهای کارآفرین برای ایجاد شرایط برتر کارآفرینی و بهبود وضعیت اقتصادی ضرورت دارد.
به گفته حمید یزدانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسعه استارت آپهای حوزه گردشگری را در برنامه خود قرار داده و استان قم هم در کنار سایر استانها در این زمینه به عنوان یکی از استانهای پیشگام ورود کرد.
وی به شمارش مزیتهای استارت آپهای حوزه گردشگری پرداخت و با تأکید بر اهمیت استارت آپهای نوین گردشگری تصریح کرد: این استارت آپها میتوانند به توسعه اقتصادی و بازاریابی و تبلیغات بیشتر و همچنین جذب گردشگر کنند و علاوه بر این توسعه استارت آپ ها میتواند به فروش بیشتر صنایع دستی منجر شده و به استقرار سرمایه، اشتغالزایی بیشتر و امکان خرید اینترنتی در استان کمک کند و علاوه بر این پیمایش فضای کار و خانه را کاهش داده و به استقرار هر چه بیشتر گردشگری نوین کمک میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان قم از حضور رتبههای اول تا سوم این همایش در رویداد ملی استارت آپی خبر داد
استفاده دستگاههای اجرایی از ظرفیت نخبگان
رئیس بنیاد نخبگان استان قم هم در این مراسم با اشاره به وظیفه ارتقای سطح نخبگان ارتباط این نخبگان با دستگاههای اجرایی را وظیفه بنیاد نخبگان برشمرد و گفت: از همه دستگاهها درخواست داریم که نیازهایی که دارند را به این بنیاد ارجاع دهند تا کارگروههایی در این رابطه تشکیل شده و کمکهای فکری از سوی بنیاد نخبگان به دستگاهها داده شود.
محمد محمدرضایی به تشکیل کارگروه نخبگانی گردشگری مذهبی اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازهایی که در این عرصه وجود دارد جمعی از نخبگان و مسئولان اجرایی در این کارگروه حضور دارند که رهنمودهای آنها میتواند در توسعه گردشگری مذهبی مؤثر باشد.
وی حضور نخبگان در مشاغل اداری را منجر به هدر رفتن استعدادهای آنها خواند و گفت: بلکه باید برعکس باشد و جامعه از آنها کمک گرفته و جوانهای دیگر از این نخبگان ایده بگیرند.
رئیس بنیاد نخبگان افزود: گردشگری هم منافع مادی و هم منافع معنوی به همراه دارد امروزه بسیاری از مردم دنیا به دنبال این هستند که تجربههای معنوی داشته باشند. خستگی از زندگی مادی در دنیا فراگیر شده است و حضور در شهرهای مقدس و تجربههای معنوی میتواند یکی از زمینههای توسعه گردشگری مذهبی باشد.
وی بر لزوم به کارگیری نخبگان تأکید کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی باید اتاق فکر داشته باشند و باید از نخبگان که سرمایههای جامعه هستند استفاده کنند.
کارگروه گردشگری مذهبی
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم نیز در این همایش اظهار کرد: استفاده از این ایدههای میتواند به توسعه گردشگری کمک کند، کارگروه گردشگری نخبگان نیز متشکل از بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی به همین منظور تشکیل شده است.
یونس عالیپور با اشاره به برنامه فعالیت کارگروه گفت: جلسات این کارگروه هر پنجشنبه در دفتر بنیاد نخبگان از ساعت ۹ صبح تشکیل میشود و از همه کسانی که برای توسعه گردشگری مذهبی ایدهای دارند دعوت میشود در این جلسات شرکت کنند.
در پایان نیز از طرحها و ایدههای برگزیده قدردانی شد و محمدرضا شاهمردی با طرح «اجرای تئاتر محیطی در اماکن موزهها و خانههای تاریخی» رتبه اول، محمد مجید زاده با طرح «تسهیل طبیعتگردی برای سالمندان معلولان و افراد کم توان» رتبه دوم و حبیب داستانی بنیسی با طرح «بازی دیجیتالی سفر جنجالی» رتبه سوم اولین همایش استارت آپی گردشگری را به خود اختصاص دادند.
همچنین روح الله ندری با طرح «زمین گردشگری با نگاهی به پتانسیل گردشگری سلامت و درمان» رتبه چهارم و حسن ابیات با طرح «قم یاب راهنمای مسافران و گردشگران» رتبه پنجم این رویداد را کسب کردند و علی کشتکار با ایده «شبکه اجتماعی قم گردی گیاهان دارویی» و عبدالله عسگری با طرح «مشاهده تبلیغات گردشگری روی تلفن همراه به صورت رایگان» شایسته تقدیر قرار گرفتند.
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