تشییع پیشکسوت صنعت چاپ به سبک اهالی چاپ!

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح امروز یکشنبه ۱۸ شهریور در موزه کتابت و چاپ ایران، با اقامه نماز به امامت حجت الاسلام محمود دعایی بر پیکر زنده یاد دمیرچی برگزار شد.

پس از گزاردن نماز بر پیکر این نویسنده و پیشکسوت حوزه صنعت چاپ و نشر، بدون ایراد هر گونه سخنرانی پیکر دمیرچی بر دستان حاضران در مراسم تشییع شد.

بر اساس این گزارش و در اقدامی کم سابقه حاضران در مراسم تشییع دوباره به محل برگزاری این مراسم بازگشتند تا در غیاب پیکر این پیشکسوت صنعت چاپ، در منقبت او سخن بگویند!

این مساله ظاهرا به دلیل ناهماهنگی میان روسای اتحادیه های حوزه صنعت چاپ صورت گرفت که در نوع خود قابل تامل است و شاید گویای این مساله باشد مسئولان این تشکل صنفی حتی در برگزاری یک مراسم تشییع برای یکی از بزرگان این حوزه نمی توانند به توافقی ساده دست پیدا کنند.

بر اساس این گزارش قرار است پیکر زنده یاد اسماعیل دمیرچی امروز در قطعه نام آوران در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شود.

مهرزاد دانش مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد، نیکنام حسینی پور مدیرعامل خانه کتاب، غلامرضا شجاع مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان، غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی، احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگرافان، جلیل غفاری رهبر رئیس اتحادیه صحافان، ایرج استادعلینقی رئیس اتحادیه چاپخانه داران، احمدرضا اعتماد مظاهری رئیس شرکت تعاونی چاپخانه داران، علی نیکوسخن رئیس سابق چاپخانه داران، حجت الاسلام رسول جعفریان پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران و رئیس اسبق کتابخانه مجلس و ... از جمله حاضران در مراسم تشییع پیکر زنده یاد اسماعیل دمیرچی بودند.