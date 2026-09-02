قاسمی: امید واهی به مذاکره با آمریکا کنار گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قاسمی در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) مجلس، با تسلیت به خانواده‌های داغدار جنایات آمریکا، اظهار کرد: امروز در حالی در این جایگاه ایستاده‌ایم که ایران سربلند در یکی از سرنوشت‌سازترین برهه‌های تاریخی خود قرار دارد و بدون تردید در چنین شرایطی، وحدت ملی، انسجام اسلامی و مقاومت همه‌جانبه در سایه رهبری فرزانه و مدبر، ضرورتی انکارناپذیر است.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: دشمنان این مرز و بوم امروز بیش از هر چیز از اتحاد کلمه ما هراس دارند و ما نیز با الهام از مکتب حسینی پیمان بسته‌ایم که در برابر توطئه‌های آنان همچون کوهی استوار و یکپارچه بایستیم.

قاسمی تصریح کرد: خون‌خواهی مقتدرانه از آمران و عاملان شهادت رهبر عزیزمان، نه تنها مطالبه به حق مردم مبعوث‌شده ایران اسلامی، بلکه حقی راهبردی و حاکمیتی برای نظام جمهوری اسلامی است. از دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه نهادهای امنیتی و قضایی انتظار می‌رود در این مسیر با قاطعیت و بی‌تزلزل گام بردارند.

وی گفت: جهان باید بداند که حریم رهبری در این کشور قرمزترین خط دفاعی است و هرگونه تعرض به آن، پاسخی سخت، عبرت‌آموز و پشیمان‌کننده در پی خواهد داشت.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس اظهار کرد: ما با توکل به خداوند متعال و با الهام از راه شهیدان و وصایای امامین انقلاب، بر خود عهد می‌بندیم که با انقلاب و نظام تا پای جان بایستیم و هیچ تهدید و فشاری ما را از مسیر عزت، مقاومت و وحدت منحرف نکند.

حملات آمریکا به سیریک، جشن عروسی مردم را به عزا تبدیل کرد

قاسمی ادامه داد: همه شاهد بودیم که شب گذشته بار دیگر چهره واقعی و ماهیت درنده‌خوی رژیم آمریکایی بر همگان آشکار شد. ارتش آمریکا در اقدامی تجاوزکارانه و غیرانسانی، حملات گسترده‌ای را علیه چندین نقطه از میهن اسلامی ما انجام داد.

وی افزود: این حملات در حالی صورت گرفت که مردم بی‌گناه در بندر سیریک در استان هرمزگان، در میان شور و شادی جشن عروسی به سر می‌بردند، اما موشک‌های آمریکایی‌ها که ادعا می‌کنند اهداف نظامی را نشانه می‌گیرند، سقف یک منزل مسکونی را در هم کوبیدند و جشن عروسی را به عزا تبدیل کردند.

قاسمی گفت: این جنایت بیش از آنکه یک حمله نظامی باشد، نشانه آشکاری از روحیه درنده‌خویی، پیمان‌شکنی و قلدری است که همواره در ذات سیاست‌ها و سیاستمداران آمریکا ریشه داشته است.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا نیز در تداوم همین روحیه، با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده که این حملات گسترده و قدرتمند بوده و اگر ایران پاسخ دهد، با حملاتی به مراتب شدیدتر و سطح بالاتر مواجه خواهد شد. وی حتی تصریح کرده که مذاکره با ایران ارزشی به اندازه کاغذی که قرارداد روی آن نوشته می‌شود ندارد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: مگر دیگر جنایتی مانده که آمریکا دست به آن نزده باشد؟ در شگفتیم که وقتی رئیس‌جمهور جنایتکار و کودکان آمریکا تفاهم‌نامه امضاشده خود را به اندازه کاغذی بی‌ارزش نمی‌دانند، مسئولان ما دم از ادامه فرایند تفاهم‌نامه می‌زنند. نمی‌دانیم تا کی باید به این روند ادامه دهند و چگونه باید آنها را بیدار کرد که آمریکا جز زبان زور نمی‌فهمد.

وی افزود: در شرایطی که دشمن با این همه بی‌رحمی و پیمان‌شکنی حتی حریم منازل مسکونی و جشن عروسی مردم را هدف قرار می‌دهد، آیا جایی برای امیدواری به میز مذاکره باقی مانده است؟ آیا می‌توان به رژیمی اعتماد کرد که در اوج تجاوز، هرگونه تعهد و قرارداد را بی‌ارزش می‌داند؟

انسجام ملی و اتکا به توان داخلی رمز عبور از شرایط دشوار است

قاسمی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و پرهیز از هرگونه دوقطبی‌سازی موهوم فرمودند که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است.

وی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، انسجام ملی و اتکا به توان داخلی، رمز عبور از این گردنه‌های دشوار است. انتظار می‌رود دولت و تیم مذاکره‌کننده با تأسی از این رهنمودها، هرگونه امید واهی به مذاکره با این رژیم پیمان‌شکن را کنار گذاشته و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مسیر عزت و استقلال را ادامه دهند و با اقتدار و صلابت در برابر این زیاده‌خواهی‌ها بایستند و اجازه ندهند سخنان ناامیدکننده و دوقطبی‌سازی‌های موهوم، اراده ملی را تضعیف کند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس افزود: نیروهای مقتدر مسلح ایران اسلامی نیز با پاسخ‌های کوبنده خود ثابت کردند که آماده دفاع از کیان کشور اسلامی هستند.

وی گفت: ان‌شاءالله با توکل به وعده‌های الهی و رهنمودهای حکیمانه رهبری، شاهد ایرانی هرچه قوی‌تر و مقتدرتر در برابر زورگویان جهان باشیم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس در ادامه با اشاره به موضوع حجاب گفت: امروز در خیابان‌های شهرهایمان صحنه‌هایی از بدحجابی و بی‌حجابی را شاهدیم که به یاد نداریم تا این حد دل‌نگران‌کننده و هشداردهنده باشد. این دیگر یک مسئله ساده پوشش فردی نیست؛ حجاب خط مقدم هویت انقلابی، انسانی و فرهنگی این ملت است.

قاسمی تصریح کرد: بی‌حجابی امروز نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه تهاجمی همه‌جانبه به ارزش‌های دینی، فرهنگی، انسانی و خانوادگی سرزمین است. وضعیت از دایره بی‌حجابی فراتر رفته و به سمت برهنگی علنی و هنجارشکنی گستاخانه پیش می‌رود. این پدیده نشان‌دهنده وضعیتی هشداردهنده از فروپاشی بنیان خانواده است.