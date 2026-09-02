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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

تجمعات شبانه تا تحقق مطالبه خون‌خواهی ادامه خواهد داشت

تجمعات شبانه تا تحقق مطالبه خون‌خواهی ادامه خواهد داشت

بشرویه- امام جمعه بشرویه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه تجمعات شبانه تا زمان تحقق مطالبه خون‌خواهی ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ریزی‌ شده که با مشارکت مردم، برنامه ها با قوت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی رضا زارعی؛ خطیب جمعه بشرویه در خراسان جنوبی با اشاره به شکل‌گیری حرکت مردمی از روزهای نخست شهادت قائد امت اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی، مردم شهرستان با حضور در میدان اصلی شهر و برگزاری تجمعات، حضور و همراهی خود را نشان دادند و این حرکت مردمی در ادامه نیز با برگزاری برنامه‌های مختلف استمرار پیدا کرد.

وی افزود: در کنار تجمعات مردمی، مواکب متعددی در سطح شهرستان برپا شده‌اند که وظیفه پذیرایی و خدمت‌رسانی به مردم و شرکت‌کنندگان در برنامه‌ها را برعهده داشته و همچنان نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

امام جمعه بشرویه خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه بخش دیگری از این برنامه‌ها به فعالیت‌های فرهنگی و آیینی اختصاص داشته است؛ تصریح کرد: گروه‌های سرود با اجرای برنامه، گروه‌های رجزخوانی و همچنین پرچم‌گردانی در مناسبت‌های مختلف حضور پیدا کرده‌اند و این برنامه‌ها در راستای گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید و پیگیری مطالبه خون‌خواهی برگزار شده است.

حجت الاسلام زارعی با اشاره به گستردگی و استقبال مردم از برنامه‌های برگزارشده در شهرستان گفت: برنامه‌ها با حضور اقشار مختلف مردم و در سطح قابل توجهی برگزار شده و برخی از برنامه‌های اجرایی شهرستان نیز به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش شده است.

خطیب جمعه بشرویه خراسان جنوبی حضور مردم در این برنامه‌ها را چشمگیر توصیف کرد و گفت: میزان حضور و مشارکت مردم شهرستان در برنامه‌های مرتبط با خون‌خواهی، بسیار قابل توجه بوده و این حضور، نشان ‌دهنده همراهی و مشارکت اقشار مختلف مردم در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی بر نقش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در این ایام تاکید و خاطرنشان کرد: تلاش شده است در کنار تجمعات و برنامه‌های میدانی، فضای برنامه‌ها با فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی نیز همراه باشد تا ابعاد مختلف این حرکت مردمی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، آیینی و مردمی در کنار یکدیگر، بخشی از برنامه‌هایی است که در این ایام دنبال شده و تلاش می‌شود این روند در جمعه‌های پیش‌رو نیز ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام زارعی گفت: مجموعه این اقدامات تا زمان تحقق مطالبه خون‌خواهی ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که با مشارکت مردم، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان و حضور گروه‌های مختلف، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با قوت دنبال شود.

کد مطلب 6935481

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