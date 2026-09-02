به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی رضا زارعی؛ خطیب جمعه بشرویه در خراسان جنوبی با اشاره به شکل‌گیری حرکت مردمی از روزهای نخست شهادت قائد امت اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی، مردم شهرستان با حضور در میدان اصلی شهر و برگزاری تجمعات، حضور و همراهی خود را نشان دادند و این حرکت مردمی در ادامه نیز با برگزاری برنامه‌های مختلف استمرار پیدا کرد.

وی افزود: در کنار تجمعات مردمی، مواکب متعددی در سطح شهرستان برپا شده‌اند که وظیفه پذیرایی و خدمت‌رسانی به مردم و شرکت‌کنندگان در برنامه‌ها را برعهده داشته و همچنان نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

امام جمعه بشرویه خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه بخش دیگری از این برنامه‌ها به فعالیت‌های فرهنگی و آیینی اختصاص داشته است؛ تصریح کرد: گروه‌های سرود با اجرای برنامه، گروه‌های رجزخوانی و همچنین پرچم‌گردانی در مناسبت‌های مختلف حضور پیدا کرده‌اند و این برنامه‌ها در راستای گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید و پیگیری مطالبه خون‌خواهی برگزار شده است.



حجت الاسلام زارعی با اشاره به گستردگی و استقبال مردم از برنامه‌های برگزارشده در شهرستان گفت: برنامه‌ها با حضور اقشار مختلف مردم و در سطح قابل توجهی برگزار شده و برخی از برنامه‌های اجرایی شهرستان نیز به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش شده است.

خطیب جمعه بشرویه خراسان جنوبی حضور مردم در این برنامه‌ها را چشمگیر توصیف کرد و گفت: میزان حضور و مشارکت مردم شهرستان در برنامه‌های مرتبط با خون‌خواهی، بسیار قابل توجه بوده و این حضور، نشان ‌دهنده همراهی و مشارکت اقشار مختلف مردم در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی بر نقش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در این ایام تاکید و خاطرنشان کرد: تلاش شده است در کنار تجمعات و برنامه‌های میدانی، فضای برنامه‌ها با فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی نیز همراه باشد تا ابعاد مختلف این حرکت مردمی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، آیینی و مردمی در کنار یکدیگر، بخشی از برنامه‌هایی است که در این ایام دنبال شده و تلاش می‌شود این روند در جمعه‌های پیش‌رو نیز ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام زارعی گفت: مجموعه این اقدامات تا زمان تحقق مطالبه خون‌خواهی ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که با مشارکت مردم، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان و حضور گروه‌های مختلف، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با قوت دنبال شود.