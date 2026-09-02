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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

احداث کارخانه قند تحولی بزرگ در اقتصاد کشاورزی خوزستان است

احداث کارخانه قند تحولی بزرگ در اقتصاد کشاورزی خوزستان است

اهواز - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ساخت کارخانه قند متناسب با ظرفیت تولید برای تکمیل زنجیره تولید در دستور کار است که می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد کشاورزی منطقه ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی ظهر امروز چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برای توسعه کشت چغندرقند و بررسی زیرساخت‌های لازم برای احداث کارخانه استحصال شکر در استان اظهار کرد: خوزستان به دلیل شرایط آب و هوایی و خاک مساعد، از قطب‌های مهم تولید محصولات راهبردی کشاورزی در کشور است.

وی افزود: کشت چغندرقند علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشاورزان، نقش مؤثری در تناوب زراعی، حفظ حاصلخیزی خاک و پایداری تولید دارد. تلاش ما بر این است که با افزایش کارخانجات صنایع تبدیلی، ارائه تسهیلات حمایتی، تامین نهاده‌های باکیفیت و آموزش‌های ترویجی، سطح زیر کشت این محصول را در سال‌های زراعی پیش‌رو افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص الزامات اجرایی این پروژه تصریح کرد: موانع پیش‌روی توسعه کشت چغندرقند و همچنین الزامات فنی و زیست‌محیطی برای احداث کارخانه استحصال شکر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در همین راستا مقرر شد کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و سرمایه‌گذاران، پیگیری‌های لازم برای جانمایی مناسب و صدور مجوزهای قانونی را آغاز کنند.

سلطانی کاظمی، راهبرد اصلی سازمان را حرکت به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و بیان کرد: افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی از اولویت‌های ماست و احداث این واحدهای صنعتی، گام مهمی در تحقق خودکفایی در تولید شکر و ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهد بود.

وی بیان کرد: توسعه کشت چغندرقند در خوزستان با رویکرد مدیریت مصرف منابع آب، انجام عملیات‌های به‌زراعی، استفاده از ارقام مناسب با پتانسیل بالا و در نهایت افزایش بهره‌وری، در دستور کار مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

کد مطلب 6935468

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