احداث کارخانه قند تحولی بزرگ در اقتصاد کشاورزی خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی ظهر امروز چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برای توسعه کشت چغندرقند و بررسی زیرساخت‌های لازم برای احداث کارخانه استحصال شکر در استان اظهار کرد: خوزستان به دلیل شرایط آب و هوایی و خاک مساعد، از قطب‌های مهم تولید محصولات راهبردی کشاورزی در کشور است.

وی افزود: کشت چغندرقند علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشاورزان، نقش مؤثری در تناوب زراعی، حفظ حاصلخیزی خاک و پایداری تولید دارد. تلاش ما بر این است که با افزایش کارخانجات صنایع تبدیلی، ارائه تسهیلات حمایتی، تامین نهاده‌های باکیفیت و آموزش‌های ترویجی، سطح زیر کشت این محصول را در سال‌های زراعی پیش‌رو افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص الزامات اجرایی این پروژه تصریح کرد: موانع پیش‌روی توسعه کشت چغندرقند و همچنین الزامات فنی و زیست‌محیطی برای احداث کارخانه استحصال شکر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در همین راستا مقرر شد کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و سرمایه‌گذاران، پیگیری‌های لازم برای جانمایی مناسب و صدور مجوزهای قانونی را آغاز کنند.

سلطانی کاظمی، راهبرد اصلی سازمان را حرکت به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و بیان کرد: افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی از اولویت‌های ماست و احداث این واحدهای صنعتی، گام مهمی در تحقق خودکفایی در تولید شکر و ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهد بود.

وی بیان کرد: توسعه کشت چغندرقند در خوزستان با رویکرد مدیریت مصرف منابع آب، انجام عملیات‌های به‌زراعی، استفاده از ارقام مناسب با پتانسیل بالا و در نهایت افزایش بهره‌وری، در دستور کار مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.