استاندار گیلان: حمایت ویژه از کسبه آسیب‌ دیده از اغتشاشات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری گیلان با گرامیداشت ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: شب گذشته میزبان رئیسجمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت بودیم و در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت و عملکرد استان ارائه شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تجاری و زیرساختی گیلان افزود: این استان به واسطه برخورداری از کریدورهای دریایی، هوایی و ریلی از ظرفیت ویژهای در حوزه تجارت و ترانزیت برخوردار است.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت بندری استان بیان کرد: امکان تخلیه و بارگیری همزمان ۲۲ کشتی با ظرفیت روزانه ۵۰ هزار تن و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در ماه، بخشی از ظرفیتهای زیرساختی گیلان در حوزه حملونقل و تجارت است.
ظرفیتهای گیلان در حوزه تجارت و حملونقل
حقشناس با اشاره به جایگاه پایانه آستارا در مبادلات تجاری گفت: این پایانه در حوزه واردات رتبه سوم و در زمینه صادرات رتبه چهارم را دارد.
وی همچنین به ظرفیت فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت اشاره کرد و افزود: طی هفته گذشته ۱۵۷ پرواز در این فرودگاه انجام شده که حدود یکسوم آنها به مقاصد ترکیه، روسیه و عراق بوده است.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای دارویی استان گفت: گیلان یکی از قطبهای تولید دارو در کشور محسوب میشود و بخشی از تولیدات دارویی استان در حوزه داروهای تزریقی مورد استفاده بیماران کلیوی و سرطانی است.
وی با اشاره به فعالیت پنج شرکت مهم دارویی در گیلان افزود: یکی از شرکتهای دارویی استان بهزودی قادر خواهد بود یکسوم سرم مورد نیاز کشور را تأمین کند.
ظرفیت ۲۶۰ هزار تنی سردخانههای گیلان
حقشناس از وجود ۲۶۰ هزار تن ظرفیت سردخانهای در استان خبر داد و گفت: ۸۰ هزار تن ظرفیت جدید نیز در دست ساخت است که تکمیل آن میتواند نقش مهمی در نگهداری طولانیمدت محصولات و جلوگیری از فساد کالاهای تولیدی گیلان و استانهای همجوار داشته باشد.
وی بر ضرورت اتخاذ سیاستهای ویژه در اتاق بازرگانی و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: اعطای تسهیلات کمبهره به کسبه آسیبدیده از اغتشاشات سال گذشته، ثبت و صدور مجوزهای کسبوکار منطقه آزاد در درگاه ملی و استقرار شهرداریها در درگاه ملی صدور مجوزها از جمله مطالبات و نیازهای مهم بخش خصوصی است.
ضرورت تسهیل فرآیند تجارت و صدور مجوزها
استاندار گیلان با اشاره به برخی موانع پیش روی فعالان اقتصادی تصریح کرد: چابکسازی و روانسازی فرآیند تجارت، رفع محدودیت سهمیه ارزی تولیدکنندگان، تسریع در صدور ثبت سفارش در حوزه واردات و کاهش تعدد بخشنامهها باید مورد توجه قرار گیرد.
حقشناس ادامه داد: تأخیر در صدور مجوزها و طولانی بودن فرآیندهای اداری از جمله مشکلاتی است که میتواند فعالیت بخش خصوصی و روند سرمایهگذاری را با چالش مواجه کند و باید برای رفع این موانع تدابیر لازم اتخاذ شود.
در این نشست همچنین موضوع راهاندازی گمرک تخصصی در گیلان، تسهیل فرآیندهای تجارت جهانی، مشکلات مربوط به تخصیص ارز تولیدکنندگان، ثبت سفارش واردات و تعدد بخشنامهها و مجوزهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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