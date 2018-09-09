تمدید ارسال آثار به نمایشگاه «ثبت جهانی جنگل های هیرکانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه عکس و فیلم جنگل های هیرکانی، کمیسیون ملی یونسکوی ایران با همکاری انجمن سینمای جوانان، به منظور حمایت از منابع طبیعی کشور و در راستای کمک به ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی، نخستین نمایشگاه عکس و فیلم جنگلهای هیرکانی را در مهر ماه سال جاری برگزار میکند.
بنا بر اعلام قبلی قرار بود متقاضیان حضور تا پایان مرداد آثار خود را به نمایشگاه فیلم و عکس «ثبت جهانی جنگل های هیرکانی» ارسال کنند اما برای کمک افزون بر ثبت جهانی جنگل های هیرکانی مهلت ارسال آثار به این نمایشگاه تا پایان شهریور تمدید شد.
نخستین نمایشگاه عکس و فیلم جنگلهای هیرکانی با موضوع به تصویر کشیدن وجوه مختلف جنگلهای هیرکانی حوزه دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان، معرفی ویژگیهای طبیعی و طبیعت بکر هیرکان، تنوع گونه حیوانات، پرندگان خاص و گونههای گیاهی توسط کمیسیون ملی یونسکو-ایران و با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران، برگزار میشود.
این جشنواره با اهداف ارتقای آگاهیهای عمومی و جوامع محلی به منظور اهمیت حفظ جنگلهای هیرکانی، ایجاد همبستگی ملی در امر حفظ و نگهداری منابع ملی، توجه به مقولههای زیست محیطی و منابع طبیعی، اهمیت حمایت از منابع طبیعی ایران، ثبت مناظر بکر و تنوع زیستی مناطق جنگلی هیرکان، ضرورت مشارکت جوامع محلی در مدیریت جنگلها، مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند تا پایان شهریور پس از ثبت نام در سایت جشنواره نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند. همچنین متن کامل فراخوان و شرایط حضور در این رویداد سینمایی و فرهنگی به تفصیل در سایت انجمن سینمای جوان و در بخش ثبت جشنواره ها موجود است.
فیلم های رسیده به دبیر خانه جشنواره توسط ۳ تا ۵ نفر از هنرمندان و کارشناسان این حوزه، بررسی و پس از انتخاب و راهیابی به بخش نمایشگاه عکس و فیلم هیرکانی به نمایش عموم گذاشته خواهند شد.
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