افتتاح نمایشگاه عکس «ثبت جهانی جنگل های هیرکانی» در کاخ نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه عکس جنگل های هیرکانی، مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس «ثبت جهانی جنگل های هیرکانی» با عنوان «هیرکانی سبز ازلی» روز دوشنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۱۶، با حضور حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، بهمن نامورمطلق مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو، عکاسان شرکت کننده در نمایشگاه و جمعی از مهمانان داخلی و خارجی این رویداد فرهنگی و هنری در تالار آبی کاخ نیاوران برگزار می شود.

علی قلمسیاه، فرزاد هاشمی و افشین بختیار به عنوان اعضای هیات انتخاب نمایشگاه عکس «ثبت جهانی جنگل های هیرکانی»، از میان عکس های رسیده، ۲۳ قطعه عکس را برای حضور در این رویداد فرهنگی انتخاب کردند.

مجموع عکس های منتخب وجوه مختلف جنگل‌های هیرکانی حوزه دریای خزر در استان‌های گیلان و مازندران و گلستان را نشان می دهند. عکاسان جوان در مجموع آثار ارسالی خود ویژگی‌های طبیعی و طبیعت بکر هیرکان، تنوع گونه حیوانات، پرندگان خاص و گونه‌های گیاهی را به تصویر کشیده اند.

بابک برزویه که به عنوان دبیر هنری نمایشگاه عکس «ثبت جهانی جنگل های هیرکانی» مسئولیت دارد درباره برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری گفت که نمایشگاه عکس «ثبت جهانی جنگل های هیرکانی» یک اقدام ملی برای ثبت داشته های معنوی کشورمان است که با نام «هیرکانی سبز ازلی» از تاریخ ۳۰ مهرماه تا ۸ آبان ماه در تالار آبی کاخ نیاوران برپا می شود.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۶ به تالار آبی کاخ نیاوران مراجعه کنند.