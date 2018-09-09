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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

مهاجم ذوب‌آهن بدون انجام بازی جدا شد!

مهاجم ذوب‌آهن بدون انجام بازی جدا شد!

مهاجم ذوب آهن اصفهان بدون اینکه برای این تیم بازی کند از جمع شاگردان امید نمازی جدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسن زاده در ابتدای فصل با باشگاه ذوب‌آهن اصفهان قرارداد بست تا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود بتواند برای این تیم بازی کند.

اما مهاجم ذوبی ها که سابقه پوشیدن پیراهن سپاهان و سایپا را نیز در کارنامه خود دارد بدون اینکه برای ذوب آهن بازی کند از این تیم جدا شد.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ضمن تایید این موضوع گفت: مسعود حسن زاده بدون دریافت یک ریال پول، از باشگاه ذوب آهن جدا شد.

وی در ارتباط با نحوه جدایی این بازیکن اظهار داشت: با توجه به عدم بهبودی زانوی مصدوم مسعود حسن زاده و تائید کمیته پزشکی باشگاه مبنی بر شرایط این بازیکن، قرارداد وی را با توجه به دلایل موجه ورزشی و بدون دریافت حتی یک ریال پول از باشگاه، فسخ نمودیم.

کد مطلب 4398088
مهدی مرتضویان

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