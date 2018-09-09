مهم ترین سیاست دارویی ایران/ رهگیری کالاهای سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر برندگی در نشست مدیران سازمان غذا و دارو با رسانه های لبنانی، اظهارداشت: مهم ترین سیاست دارویی جمهوری اسلامی ایران حمایت از داروهای ژنریک است و دومین سیاست محوری، دسترسی عادلانه تمامی مردم کشور به داروست.

وی افزود: هیچ فردی از جمعیت ۸۰ میلیونی ایرانی نباید باشد که به دارو دسترسی سهل نداشته باشد، همزمان البته کیفیت، ایمنی و دسترسی به هنگام دارو نیز از اولویت های نظام سلامت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو از تولید داخل و داروی ایرانی حمایت کامل و صد درصدی دارد. ما در سال ۱۹۷۷ فقط ۲۵ درصد تولید داخل داشتیم که عمدتا بسته بندی داروی تولیدی شرکت های چند ملیتی بود، اما الان عدد تولید داخلی دارو به ۹۶ درصد نیاز کشور رسیده است و همزمان قیمت دارو در کشور کنترل شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اولویت های ما جلوگیری از قاچاق دارو به داخل کشور و قاچاق دارو از کشور به خارج است، در همین رابطه سامانه TTAC راه اندازی شده که کنترل اصالت و ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور از جمله دارو را از زمان تولید یا ورود تا مصرف را بهینه و بسامان می کند.

برندگی ادامه داد: یکی دیگر از سیاست های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، ترغیب و تشویق کمپانی های مهم و بزرگ برای تولید داروهای خود در داخل ایران است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو، خاطر نشان کرد: امروز بیش از ۲۰ هزار داروساز فعال در ایران داریم و ۱۱۰ کارخانه تولید دارو، ۶۰ کمپانی پخش و توزیع دارو در کشور، ۷۶ کارخانه تولید مواد اولیه دارویی ، ۲۰۰ شرکت واردات دارو و ۲۵ کارخانه تولید فرآورده های بیولوژیک داریم.

وی اظهار داشت: در مورد داروهای بیولوژیک ایران در مرزهای دانش گام بر می دارد و جدیدترین داروهای بیولوژیک که در دنیا تولید می شود، در کارخانه های ما نیز قابلیت تولید دارد و ساخته می شود.

برندگی تاکید کرد: صفر تا صد فرآورده های بیولوژیک در داخل کشور تولید می شود که در نوع خود از افتخارات نظام و میهن اسلامی است.