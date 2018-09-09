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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۴

مصوبات هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال

مصوبات هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال

جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال امروز برگزار شد و مواردی مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال به ریاست علی کفاشیان و با حضور کلیه اعضا برگزار شد و موارد زیر به تصویب رسید:

۱-  تیم های لیگ دسته اول فوتسال کشور می توانند ۴ بازیکن لیگ برتری به خدمت بگیرند در صورتی که در همان فصل در لیگ برتر بازی نکرده باشند.

۲- مقرر شد در اولین فرصت انتخابات نمایندگان هیت ها و باشگاه ها در بخش آقایان و خانم ها مشخص و سپس در جلسه آینده هیت رئیسه تاریخ برگزاری مجمع مشخص شود.

۳- مقرر شد تا فینال مسابقات لیگ برتر امید ها به میزبانی تیم آپکو پارس قم به زمان نیم فصل مسابقات لیگ برتر بزرگسالان موکول شود.

کد مطلب 4398311

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