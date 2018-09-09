جرج بوش به شبکه افق می آید

به گزارش خبرنگار مهر، «فارنهایت ۹.۱۱» یکی از آثار مستندساز آمریکایی مایکل مور، دوشنبه این هفته ۱۹ شهریور ماه روی آنتن شبکه افق می رود.

این فیلم نگاهی نقادانه به عملکرد جرج دبلیو بوش، حمایت از تروریسم و پوشش‌های خبری رسانه‌ها در آمریکا دارد.

داستان «فارنهایت ۹.۱۱» از آنجا شروع می شود که جرج بوش برای بازدید از یک مدرسه ابتدایی به آنجا رفته و در کنار بچه ها نشسته است. او ۷ دقیقه پس از خبردار شدن از حمله در صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ همچنان به خواندن کتاب کودکان ادامه می‌دهد.

پشت پرده سیاست‌های بوش و ارتباط بین ۲ خانواده بوش و بن لادن بخش مهمی از «فارنهایت ۹.۱۱» را تشکیل می دهد علاوه بر این به دلایل جنگ افغانستان و روابط پنهانی خانواده بوش با پادشاه عربستان نیز اشاره شده است.

این مستند دوشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ و تکرار آن را ساعت ۷:۳۰ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.