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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

توسط ارزانی و اوحدی منعقد شد؛

تفاهم‌نامه ستادعالی کانون های مساجد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری

تفاهم‌نامه ستادعالی کانون های مساجد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری

ستادعالی کانون های مسجد کشور در راستای کمک به توسعه و تعالی فرهنگ و هنر با محوریت مسجد، تفاهم‌نامه همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری ستادعالی کانون های مساجد کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در پایان چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری ستادعالی کانون های مساجد کشور صبح امروز یکشنبه(١٨ شهریور) با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این شورا، به امضاء حجت الاسلام والمسلمین حبیب رضا ارزانی مشاور وزیر و دبیر ستادعالی کانون های فرهنگی وهنری مساجد کشور و سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای کمک به توسعه و تعالی فرهنگ و هنر با محوریت مسجد و تعمیق و نشر ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی بر پایه دین مداری و فرهنگ دینی، تبیین و تأکید بر مولفه های هویت اسلامی- ایرانی بر پایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی و تقویت روحیه عزت، افتخار ، خودباوری ملی، امیدواری، نشاط فردی و اجتماعی منعقد گردید.

تأکید وتوجه بر نقش بنیان خانواده و خانواده محوری با رویکرد اعتلای همزیستی مومنانه در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل ها و تبدیل این تجربیات فرهنگی با استفاده از ابزار های نوین تبلیغی فرهنگی به زبان نسل امروز و گسترش آنها در همه سطوح جامعه و نظر به نیاز توسعه ای فعالیت های رسانه ای، آموزشی، تولیدی و اجرایی در زمینه خدمات و محصولات فرهنگی و لزوم ایجاد هماهنگی و همکاری بین مراکز ذی ربط، تبادل تجارب و اطلاعات و بهره برداری از توانمندی های علمی، تخصصی، اجرایی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود طرفین، از مهم‌ترین بندهای این تفاهم‌نامه است.

تفاهم‌نامه همکاری ستادعالی کانون های مساجد کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در شش فصل مشتمل بر ٣٨ بند منعقد شده و از امروز(١٨شهریور) به اجرا در خواهد آمد.

مفاد این تفاهم‌نامه بر ایجاد ارتباط، تبادل اطلاعات فرهنگی، هنری، اشتراک، هم افزایی دانش و بهره گیری از ظرفیت ‌ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به منظور انجام طرح ها و برنامه های مشترک در راستای مأموریت کانون مساجد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری و با هدف افزایش تأثیرگذاری وجریان سازی در جامعه هدف مخاطبان، استوار است.

تقویت و بازخوانی رویدادهای هنری در جهت تقویت کانون مساجد در محلات، تعامل فکری، تجربی، آموزشی،‌کارگاهی، کتابخانه ای، رسانه ای و ارتباطاتی، مشارکت در برگزاری برنامه های فرهنگی چهلمین سالگرد پیروز انقلاب شکوهمند اسلامی، مشارکت در طراحی و برگزاری برنامه های متناسب برای تحقق شعار سال و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی، مشارکت در تولید محتوایی و خدمات فرهنگی و آموزشی، اجرای برنامه های مناسبتی و آیینی، ترویج فرهنگ مسجدی، غنی سازی طرح های اوقات فراغت برای آحاد جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان، بهره گیری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در اقدامات و برنامه و همکاری مشترک در برگزاری تورهای تهرانگردی انقلاب، مشاهیر و تهران قدیم از مهم‌ترین محورهای این توافقنامه است.

گفتنی است، فراهم نمودن زمینه تبادلات فرهنگی هنری مشترک کانون مساجد و سازمان فرهنگی شهرداری تهران با مساجد جهان اسلام و همکاری در پیشبرد برنامه های قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین از دیگر بندهای مورد تأکید طرفین است.

کد مطلب 4398520

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