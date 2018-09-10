جمعیت گورخر آسیایی در پارک ملی توران شاهرود ۱۱.۵ درصد افزایش یافت

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افزایش قابل توجه جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی توران شاهرود، افزود: رشد بیش از ۱۱.۵ درصدی جمعیت این گونه جانوری در معرض انقراض خصوصو در خشک سالی های اخیر بسیار قابل توجه است.

وی گفت: با توجه به اهمیت گونه گورخر ایرانی به عنوان تنها بازمانده علفخوران تک سم و از گونه های شاخص استان سمنان، آئین سرشماری گورخر ایرانی در ذخیره گاه زیست کره توران شاهرود همه ساله بر اساس برنامه زمان بندی مشخص و بامشارکت تمام واحدهای تابعه با حضور نیروهای اجرایی، با چندین اکیپ دو و سه‌نفره به‌وسیله موتورسیکلت و ماشین به انجام می رسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: طی آخرین پایش و سرشماری صورت گرفته از جمعیت گورخر آسیایی پارک ملی توران شاهرود در سال ۹۶ این جمعیت در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱.۵ درصد رشد داشته است و همچنین طبق آمارهای موجود طی ۱۰ سال گذشته این جمعیت بیش از دو برابر افزایش یافته است که نشان می‌دهد توانسته‌ایم با همکاری نهادهای مختلف در راستای حفظ و احیای این‌گونه ارزشمند موفق باشیم.