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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۴

پخش زنده آیین افتتاح رادیو محرم

پخش زنده آیین افتتاح رادیو محرم

آیین افتتاح رادیو محرم به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین افتتاح رادیو محرم و مراسم‌های اذن عزا در آستان‌های مقدس مشهد، قم و شهرری به صورت زنده روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

رادیو محرم قرار است امروز دوشنبه ۱۹ شهریور همزمان با مراسم اذن عزا و تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت معصومه (س) و با سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی افتتاح شود.

همچنین مراسم‌های تعویض پرچم گنبد منور و پوش ضریح حرم مطهر رضوی و آستان مقدس شاه عبدالعظیم حسنی (ع) شهرری، به صورت زنده توسط این شبکه تلویزیونی پوشش داده خواهد شد.

این مراسم‌ها که امشب همزمان با شب اول محرم با حضور خدام، نمایندگان هیئات مذهبی مراکز استان ها و عزاداران حسینی (ع) برگزار می‌شود، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 4398956
عطیه موذن

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