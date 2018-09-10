روایت زندگی آیت الله طالقانی در مستند «سراج»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، همزمان با سالروز وفات آیت الله طالقانی اولین امام جمعه تهران، زندگینامه اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی این روحانی برجسته انقلاب امشب ۱۹ شهریور در مستند «سراج» بررسی می شود.

این مستند توجه ویژه ای بر نگاه قرآنی آیت الله طالقانی در مبارزات انقلابی با رژیم پهلوی دارد. این مستند همچنین نگاهی به آخرین سال های حیات آیت الله طالقانی خواهد داشت و از آزادی او از زندان پهلوی درسال ۱۳۵۷ تا همراهی وی با امام خمینی (ره) و جریال انقلاب را بررسی می کند.

مستند «سراج» به تهیه کنندگی حسین سبطی امشب حوالی ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.