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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

با برگزاری مجمع عمومی سالانه

آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی شد

آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی شد

اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی آذر هاشمی را به عنوان بازرس این مجموعه صنفی انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی که یکشنبه ۱۸ شهریور ماه برگزار شد، با احتاسب وکالتنامه ها و ۴۲ عضو حاضر در برنامه آذر هاشمی به عنوان بازرس و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در آغاز این جلسه حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و سیدمحمد میرزمانی رییس هیات مدیره خانه موسیقی گزارشی از عملکرد یک ساله خانه ارایه دادند و در ادامه مجمع آذر هاشمی (بازرس) گزارش مالی را بری اعضا قرائت کرد.

در این مجمع و برای رای گیری انتخاب بازرس، تقی ضرابی به عنوان رییس جلسه و زیدالله طلوعی و نسرین ناصحی به عنوان ناظر و دبیر جلسه انتخاب و رای گیری آغاز شد.

بهروز مبصری و آذر هاشمی به عنوان کاندیداهای بازرسی خانه موسیقی به معرفی خود پرداختند و در ادامه بعد از رای گیری آذر هاشمی به عنوان بازرس یک سال آینده خانه موسیقی و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

کد مطلب 4399102
علیرضا سعیدی

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