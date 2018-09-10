آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی که یکشنبه ۱۸ شهریور ماه برگزار شد، با احتاسب وکالتنامه ها و ۴۲ عضو حاضر در برنامه آذر هاشمی به عنوان بازرس و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در آغاز این جلسه حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و سیدمحمد میرزمانی رییس هیات مدیره خانه موسیقی گزارشی از عملکرد یک ساله خانه ارایه دادند و در ادامه مجمع آذر هاشمی (بازرس) گزارش مالی را بری اعضا قرائت کرد.

در این مجمع و برای رای گیری انتخاب بازرس، تقی ضرابی به عنوان رییس جلسه و زیدالله طلوعی و نسرین ناصحی به عنوان ناظر و دبیر جلسه انتخاب و رای گیری آغاز شد.

بهروز مبصری و آذر هاشمی به عنوان کاندیداهای بازرسی خانه موسیقی به معرفی خود پرداختند و در ادامه بعد از رای گیری آذر هاشمی به عنوان بازرس یک سال آینده خانه موسیقی و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.