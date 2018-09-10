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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

واکنش روابط عمومی وزارت خارجه به خبر سفرهای داخلی سفرای خارجی

واکنش روابط عمومی وزارت خارجه به خبر سفرهای داخلی سفرای خارجی

روابط عمومی وزارت خارجه با صدور پیامی به خبر سفرهای داخلی سفرای خارجی در ایران واکنش نشان داده و آن را امری مرسوم در جهان دانست که به منظور آشنایی با آداب مردم شهرهای دیگر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به یادداشت یکی از خبرگزاری های داخلی با عنوان «دوره گردی مشکوک سفرای خارجی در ایران» پیامی را صادر کرد.

متن پیام روابط عمومی وزارت خارجه به شرح زیر است:

«سفرهای داخلی سفرا و دیپلمات های خارجی مقیم تهران در چارچوب مقررات و با اطلاع و هماهنگی قبلی و عمدتا به منظور بازدیدهای کاری، دیدار با مسئولان استانی، گردشگردی داخلی و یا آشنایی با آداب و رسوم مردم شهرها و مناطق مختلف کشور صورت می پذیرد.

ضمن آنکه انجام سفرهای داخلی در کشور محل ماموریت امری مرسوم و رایج در میان دیپلمات های سراسر جهان است و تا زمانی که خلاف قانون، مقررات و عرف عمل ننمایند، نمی توان و نباید از چنین اقدامات متعارفی که دیپلمات های کشورمان در سایر کشورها نیز از آن بهره می برند، جلوگیری به عمل آورد. یادآور می شود در بسیاری از کشورهای جهان دیپلمات های خارجی برای انجام سفرهای داخلی در کشور متوقف فیه نیازی به هماهنگی و دریافت مجوز ندارند.»

کد مطلب 4399334
محمد مهدی ملکی

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